Addio a Suor Germana, la cuoca religiosa vicentina nata a Durlo

È morta Suor Germana, all’anagrafe Martina Consolaro, il 7 di marzo a Caronno Varesino. Ma la Suora più amata dagli italiani era di origine vicentina: era nata infatti a Durlo di Crespadoro. Soprannominata, dopo decenni dedicati alla cucina e alla spiritualità, “la cuoca di Dio”, è diventata famosa anche in tv per i suoi ricettari e per le agende annuali di grande successo. Ha collaborato a lungo con Radio Maria, Famiglia Cristiana e Visto, ed è stata spesso invitata in moltissime trasmissioni Rai e Mediaset come Mi manda Lubrano, Forum, I fatti vostri, Uno Mattina, Domenica In e Cominciamo bene e addirittura un Festival di Sanremo nel 1999. Famosa anche per il suo spiccato senso dell’umorismo, in una recente intervista ha dichiarato, rispetto al non aver avuto una sua vita privata: “Ogni tanto mi chiedono: “Tu che hai lavorato tanto tra le famiglie non ne avresti voluta una tua?”. “No, mai”, rispondo. “A me un uomo solo non sarebbe bastato”.

La sua esperienza di cuoca letteraria iniziò nel 1983, quando scrisse il suo primo libro di ricette intitolato “Quando cucinano gli angeli”. Il libro riscosse talmente tanto successo da generare, a partire dal 1987, lìannuale “Agenda di suor Germana”. L’ultimo libro di ricette è del 2016 e si intitola “Il ricettario di Suor Germana”.

I funerali di Suor Germana, come riporta Varese News, si svolgeranno in forma strettamente privata per l’emergenza Coronavirus.