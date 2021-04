Addio a Lorenzo Pellizzari, il cordoglio del sindaco Rucco

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

E’ morto all’età di 92 anni l’avvocato Lorenzo Pellizzari, per quasi 20 anni presidente della Camera di Commercio di Vicenza e figura importante della cultura e della politica vicentina.

“Con l’avvocato Lorenzo Pellizzari – dichiara il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – se ne va un pezzo di storia di Vicenza. Pellizzari è stato infatti una figura eminente per le sue responsabilità nella vita economica, culturale, religiosa e politica del capoluogo e della sua provincia.

I vicentini lo ricordano soprattutto come presidente della Camera di commercio dal 1965 al 1983, gli anni del decollo del “modello veneto”, gli anni dell’autostrada Valdastico, della nuova Fiera nel “chiocciolone” di viale degli Scaligeri, del trasferimento delle imprese nella zona industriale.

Ma la figura di Lorenzo Pellizzari è stata importante anche per la cultura, a cui ha dato impulso come presidente dell’Accademia Olimpica, del Consorzio per la promozione degli studi universitari a Vicenza e della Biblioteca La Vigna.

Esprimo il cordoglio dell’amministrazione ai familiari, e in particolare ad Andrea, consigliere comunale di Vicenza che dal padre ha ereditato la passione per la politica e per l’impegno civico”.