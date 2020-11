Ad Asiago 30 milioni per le opere pubbliche

L’amministrazione comunale di Asiago incassa il “sì” del Consiglio comunale al piano delle opere pubbliche per un valore di oltre 30 milioni di euro che proietterà la città nel futuro con importanti interventi di riqualificazione. Investimenti che contribuiranno all’ulteriore rilancio di Asiago, sia nella fruibilità da parte dei cittadini che dal punto di vista turistico, con l’ampliamento della stagionalità.

Nel programma rientra la realizzazione del nuovo centro sportivo, di un’area per la sosta camper, attrezzata e funzionale e la realizzazione del tratto della ciclopedonale dalla Piazzetta delle Poste al cimitero. Importante sarà la riqualificazione di corso IV Novembre con una pavimentazione pedonale in marmo rosso di Asiago per sottolineare l’identità della città. Attenzione al turismo sarà data con la realizzazione di una struttura pubblica con finalità turistiche in località Meltar, dove sorge il centro polifunzionale del Golf Club. Quest’ultimo sarà interessato da un investimento di 4 milioni di euro, con l’opportunità in un prossimo futuro dell’ampliamento degli spazi di gioco per la creazione di un campo da 27 buche, tra i più importanti d’Italia.

“L’amministrazione comunale con il sostegno della maggioranza ha dotato la città di Asiago di un parco progetti lungimirante che guarda con attenzione al futuro della nostra comunità e non solo. Infatti, se Asiago cresce, assieme a lei cresce e si sviluppa tutto l’Altopiano – è il commento del sindaco, Roberto Rigoni Stern -. L’amministrazione non si è limitata in questo senso alla programmazione di interventi di ordinaria amministrazione, certo fondamentali per la cura del patrimonio esistente, ma ha dato alla località una visione strategica. L’impatto che questi investimenti di oltre 30 milioni di euro è quello di creare una città moderna e proiettata nel futuro, con benefici per la comunità e per il turismo”.