Ad Arzignano record per la Lega, a Schio i Verdi come Forza Italia, a Noventa FDI sopra il 10%

Dopo i risultati del voto per le Europee in città ed in attesa dello spoglio per le Comunali che inizia nel pomeriggio, ecco i dati dei principali centri del Vicentino, con sorprese ovunque. Ad Arzignano la Lega raggiunge il massimo. Ovunque Forza Italia è il quarto o quinto partito, superata da M5S e da FDI. A Schio addirittura il partito di Berlusconi prende gli stessi voti dei Verdi, tornati con un buon risultato ad emergere nelle risultanze elettorali. A Noventa, oltre al boom della Lega con quasi il 53%, spicca Fratelli d’Italia che supera il 10%.

BASSANO: LEGA 45,96 – PD 23,86 – M5S 7,38 – FORZA ITALIA 6,58 – FDI 6,56

ARZIGNANO: LEGA 57,27 – PD: 14,10 – FORZA ITALIA: 6,76 – M5S 6,72 – Fratelli D’ITalia 6,7

MONTECCHIO: LEGA 53,72 – PD: 17,61 – M5S: 8,99 – FORZA ITALIA: 5,68 – Frateli D’Italia 5,38

SCHIO: LEGA: 42,79 – PD: 25,47 – M5S: 8,91 – Fratelli D’Italia: 6,8 – EUROPA VERDE 6,18 – FORZA ITALIA: 6,18

THIENE: LEGA: 48,91 – PD: 19,23 – M5S: 9 – Fratelli D’Italia: 6,66 – FORZA ITALIA: 5,12 – EUROPA VERDE: 3,66

VALDAGNO: LEGA 49,52 – PD: 22,13 – M5S: 8,14 – Fratelli D’Italia: 6,8 – FORZA ITALIA: 4,54

LONIGO: LEGA 50,88 – PD: 19,18 – M5s: 8,2 – FORZA ITALIA: 6,27 – Fratelli D’Italia 5,99

NOVENTA: LEGA: 52,67 – PD: 15,98 – Fratelli D’Italia: 10,22 – M5s: 8,02 – FORZA ITALIA: 6,29