Ad Arzignano prestito dei libri 24 ore su 24: dispositivo unico in Italia

PInstallato all’ingresso della Biblioteca Bedeschi un dispositivo prototipo unico in Italia, già citato ad un convegno di settore a Milano come innovazione nel sistema bibliotecario italiano.

La Biblioteca di Arzignano ha inaugurato lo Smart Locker, il nuovo sistema di prestito che ti permetterà di ritirare i libri prenotati davvero quando vuoi.

“Dopo essere stata la prima in Italia ad usare i microchip per i libri, la nostra Biblioteca è la prima ad utilizzare il nuovo sistema che permette davvero a tutti di prendere un libro in prestito, in ogni momento”, ha dichiarato il sindaco Alessia Bevilacqua.

“Poter prenotare il libro al telefono o online e andare poi a ritirarlo liberi dal vincolo degli orari, è un’esperienza utente migliore, perché permette di gestire meglio il proprio tempo libero” aggiunge l’Assessore alla cultura Giovanni Fracasso: “Dopo il primo periodo di sperimentazione, se le cose funzioneranno, si potrebbe pensare a replicare questa esperienza nelle frazioni più popolose, portando – a tutti gli effetti – la biblioteca nelle frazioni. Questo servizio si va a sommare ad altri attivati quest’anno, per portare il servizio e l’utente sempre più vicini: la consegna a casa dei libri per chi ha problemi a muoversi o Arturo Silver che porta gratuitamente gli over 70 in biblioteca il martedì mattina, quando c’è anche il mercato.”

Come funziona lo Smart Locker? E’ semplicissimo:

1 – prenota i libri che ti interessano, della Biblioteca di Arzignano o delle biblioteche della Rete Provinciale,

* on line come hai sempre fatto, con l’unico accorgimento di selezionare come biblioteca di consegna “Arzignano Smart Locker”.

OPPURE

* telefonaci chiedendo che i libri siano depositati nello smart locker.

Se i libri prenotati non saranno disponibili subito ti avviseremo con una mail o un sms quando potrai passare a ritirarli.

2 – Ritira quando vuoi, dopo essere stato avvisato.

All’esterno della Biblioteca è installato l’armadio dello smart locker: lo noterai subito! Avvicina la tessera dalla Biblioteca al lettore come mostrato dal video e si aprirà lo sportello di una delle caselle. Ritira i libri, chiudi lo sportello e prendi nota della scadenza.

Lo Smart Locker si occuperà di tutto, anche di fare il prestito nel momento esatto in cui prenderai i tuoi libri Attenzione: hai 4 giorni di tempo per ritirare i libri dopo essere stato avvisato.

Lo Smart Locker funziona SOLO con la tessera della Biblioteca di Arzignano o delle biblioteche che utilizzano tessere RFID.

NON funziona con la tessera sanitaria.