Ad Arzignano parte il Pedibus

Pronto a partire per il terzo anno scolastico consecutivo il Pedibus ad Arzignano. L’iniziativa, voluta dall’Amministrazione Comunale, avviata in maniera sperimentale alla fine dell’anno scolastico 2015/2016 e diventata operativa nell’anno scolastico 2016/2017, è sostenuta da volontari ed ha l’obiettivo di garantire la sicurezza per i bambini che si recano a scuola e per l’anno scolastico 2019/2020 riguarderà la scuola di San Rocco.

Il Pedibus inizierà il 7 Ottobre 2019 e proseguirà fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020.

I bambini che usufruiranno del Pedibus si faranno trovare alla fermata da loro solitamente utilizzata (sotto la tabella con le ‘fermate’ del Pedibus). Dovranno indossare la pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il Pedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.

Per il viaggio di ritorno i bambini dovranno riunirsi, all’uscita dalle proprie classi, presso il “capolinea Pedibus” della scuola debitamente segnalato e gli accompagnatori verificheranno il gruppo del ritorno in base alla composizione del gruppo dell’andata.

Eventuali assenze dovranno essere sempre comunicate in tempo.

Il Pedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico e gli orari prefissati. Non presterà servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola si premura sempre di avvisare le famiglie), ed in presenza di eventi atmosferici particolarmente intensi (in questo caso riceverete comunicazione tempestiva da parte della Coordinatrice).

I genitori o chi per essi, sono tenuti a essere presenti all’arrivo del Pedibus al capolinea o alla fermata prestabilita, con rigorosa puntualità, al fine di evitare ritardi.

Il conducente ed il controllore sono genitori volontari, a cui non compete la sorveglianza oltre l’orario evidenziato nel segnale. In caso di ritardo dovuto a imprevista emergenza é necessario avvisare telefonicamente il referente, così che la situazione venga gestita in modo opportuno.

In caso di assenza del genitore o di chi ne fa le veci alla fermata di riferimento all’orario prestabilito, l’alunno proseguirà fino al capolinea, e successivamente verrà riaccompagnato al plesso scolastico.

Eventuali motivi che impediscano ad un bambino di partecipare al Pedibus per un periodo di tempo devono essere comunicati alla Coordinatrice.

Il servizio è completamente gratuito e i genitori accompagnatori prestano la loro opera a titolo volontario. E’ importante che i bambini utilizzatori del Pedibus siano consapevoli che ciò costituisce un piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.

I bambini godono della copertura assicurativa attivata dalla scuola.

Il numero della Coordinatrice a cui rivolgersi per tutte le informazioni e le comunicazioni è 340 423 7510.