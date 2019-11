Ad Arzignano la pista di pattinaggio in piazza

Tutto pronto ad Arzignano per il periodo natalizio e la grande novità sarà la pista di pattinaggio che viene installata in Piazza Libertà e che sarà inaugurata sabato 30 novembre alle ore 16. La pista di pattinaggio “su ghiaccio” eco-sostenibile è orientata a non danneggiare la Terra e a non consumare né energia elettrica né acqua durante il suo funzionamento. E’ stata scelta una collocazione suggestiva, nella piazza più centrale di Arzignano, sotto il grande albero di Natale.

Proprio da sabato 30 novembre fino ad inizio gennaio la città ospiterà una lunga serie di eventi dedicati a tutti gli arzignanesi, grandi e piccoli oltre che ai visitatori. Anche nel 2019 sono previste decine di iniziative, che si svolgeranno nelle piazze del centro cittadino e nelle frazioni di Arzignano fino all’8 gennaio 2020.

Piccola anteprima del Natale, ma in grande stile, l’apertura della stagione teatrale del Mattarello venerdì 29 novembre con un grande classico, il “Misantropo” di Moliére, per chiudere, l’8 gennaio, con un’altra grande opera sempre al Mattarello, “L’attimo fuggente”.

Nel mezzo, vi saranno eventi di tutti i tipi, dai concerti di musica classica ai mercatini solidali, dalla pista di pattinaggio al Castello di Ghiaccio, con il momento clou del 24 dicembre, giorno della vigilia, in cui Babbo Natale sarà in piazza per ricevere le letterine dei bambini.

Il sindaco Alessia Bevilacqua: “Torna il suggestivo momento del “Natale InArzignano” e come ogni anno la città sarà animata da un ricco calendario di eventi pensati dall’Amministrazione comunale assieme alla Pro Loco e le associazioni del territorio per rendere più liete le festività di fine anno in città. Il calendario è stato creato per incontrare le aspettative di tutta la cittadinanza, dai più grandi ai più piccoli. Mercatini, concerti, musica e molto altro vi aspetta. Come sempre ad inaugurare queste feste sarà l’accensione dell’albero nel cuore della città, Piazza Libertà, momento nel quale la comunità si raccoglie e il centro si veste dei colori del Natale. Mi auguro che questo momento possa essere occasione per ritrovarci, raccoglierci e vivere la città sentendoci più uniti e solidali con il prossimo, con il proprio vicino, con chi è in difficoltà.

Vi invitiamo quindi a farvi coinvolgere da questa grande festa e dagli eventi proposti, di passeggiare per il centro che grazie alla professionalità e all’impegno dei nostri commercianti è vestito a festa e offre un’atmosfera magica e suggestiva. Sarà l’occasione anche per scambiarci i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo”.

L’assessore alla Cultura, Giovanni Fracasso: “Gli eventi del natale arzignanese coinvolgono tutte le realtà associative e culturali della città. Musica, teatro, balli, canti, mercatini e tanta solidarietà rendono Arzignano una grande piazza per tutti. Dal Concerto Sinfonico con musiche di Beethoven e Mozart, al Festival Organistico fino alla Pista di Pattinaggio e al Castello di Ghiaccio. Buon divertimento e un sereno Natale a tutti… IN ARZIGNANO”

L’assessore al Commercio, Giovanni Lovato: “Come sempre il periodo natalizio è una grande occasione per conoscere e apprezzare la bellezza del nostro centro e delle frazioni di Arzignano, con i loro negozi abbelliti a festa. Un momento nel quale i nostri commercianti mettono in campo la loro professionalità e fantasia, rendendo più belle e intime queste festività. Mi auguro che i cittadini ne approfittino per conoscere e frequentare i nostri negozi, che assieme fanno un magnifico centro commerciale all’aperto”

SCARICA CALENDARIO EVENTI