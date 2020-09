Ad Arzignano la laurea si può fare in Municipio

In tempi di Covid si parla tanto di inizio scuola, riaperture e quant’altro, ma spesso non si dirige l’attenzione verso migliaia di studenti che frequentano l’Università e che, magari, si stanno avvicinando ad uno dei momenti cruciali della loro vita, la discussione della tesi di laurea.

Vi è l’originale iniziativa del Comune di Arzignano, che ha deciso di concedere l’aula consigliare del municipio per le discussioni delle tesi di laurea. L’emergenza sanitaria da COVID-19, infatti, ha costretto il mondo dell’istruzione a rivedere i programmi e lo svolgimento delle attività didattiche, disponendo, tra l’altro, che gli studenti laureandi debbano sostenere la discussione della tesi di laurea a distanza, mediante collegamento telematico.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Arzignano -dichiara il consigliere di maggioranza Marco Cazzavillan, promotore dell’iniziatica- che ha deciso di concedere lo spazio dell’aula del Consiglio Comunale agli studenti che devono sostenere la tesi di laurea a distanza. Uno spazio ampio e prestigioso nel quale possono essere accolti anche i famigliari, nel rispetto delle norme di distanziamento”



L’Amministrazione comunale, affinché i laureandi residenti nel Comune di Arzignano possano discutere la tesi, come conclusione del percorso di studi e, contestualmente, valorizzare questo avvenimento con la partecipazione di familiari e amici, intende mettere a disposizione GRATUITAMENTE la Sala Consiliare del Comune agli studenti che ne faranno richiesta per la discussione della tesi di laurea in modalità telematica. Tale possibilità sarà garantita per tutto il perdurare dello stato emergenziale e, comunque, sino alla ripresa di tali cerimonie presso le sedi dei singoli Atenei. L’utilizzo, a titolo gratuito, comprendente la connessione internet e schermo televisivo, della Sala Consiliare per la discussione virtuale, con collegamento telematico all’Ateneo, della tesi di laurea e proclamazione, a cui potranno assistere familiari ed amici

L’utilizzo della sala dovrà avvenire nel rispetto delle misure sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19:

– misurazione della febbre con termo-scanner all’ingresso;

– igienizzazione delle mani;

– utilizzo della mascherina;

– distanziamento interpersonale;

La richiesta di utilizzo della Sala Consiliare dovrà pervenire contattando il numero 0444.476515 o inviando una mail a: segreteria@comune.arzignano.vi.it almeno 15 giorni prima della data di laurea, e che, in caso di richiesta per il medesimo giorno, verrà data priorità alla domanda pervenuta prima.

All’interno della Sala Consiliare dovrà essere svolta solo ed esclusivamente la discussione della tesi e la proclamazione in modalità telematica, e non potranno svolgersi festeggiamenti, né le persone potranno trattenersi oltre il tempo necessario