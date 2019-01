Ad Arzignano la benedizione degli animali domestici

La Pro Loco di Arzignano con il Comune di Arzignano, il Canile di Arzignano e la Parrocchia di Ognissanti, organizzano per Domenica 20 Gennaio 2018 in occasione della ricorrenza di S. Antonio Abate, la “Benedizione degli Animali Domestici”. L’assessore al Sociale Alessia Bevilacqua: “E’ un modo per dimostrare affetto ai nostri amici animali che vivono con noi, sono sempre al nostro fianco, sono amici fedeli e ci rendono felici e amati”.

La Benedizione avrà luogo domenica 20 Gennaio 2019, in occasione della ricorrenza di S. Antonio Abate.

Il ritrovo è previsto alle ore 15,00 nel piazzale antistante il Teatro Mattarello in Corso Mazzini ad Arzignano e alle 15,30 avrà luogo la benedizione.

“Per Arzignano questa ricorrenza e’ diventata una tradizione e ringrazio la Pro Loco di Arzignano per questo” –dichiara il vicesindaco Alessia Bevilacqua. “E’ un gesto simbolico quello che facciamo, di riconoscenza verso questi nostri amici animali che sono nostri compagni di viaggio e sono sempre pronti a donarci un grande affetto incondizionato. Ricordo anche che gli animali svolgono un importante ruolo terapeutico semplicemente nell’essere vicini a persone sole o con qualche fragilità.

La benedizione è anche occasione per sostenere il Canile di Arzignano per cui invito tutti coloro che hanno la fortuna di avere al proprio fianco un animale da compagnia a partecipare”.

“Siamo arrivati alla settima edizione e abbiamo visto che ha riscosso da subito grande successo” -dichiara la presidente della Pro Loco di Arzignano, Emma Bacigalupi – “Questo ci ha dato modo di poter dare una mano ai volontari del canile di Arzignano perché il ricavato della distribuzione di the e cioccolata viene devoluto loro. Tutto quindi per un grande scopo. L’anno scorso abbiamo permesso l’operazione di una cagnolina ferita. Per noi è una gioia aiutare questi volontari che per 365 giorni l’anno si prodigano per gli animali”.

Affinché tutto si svolga nel migliore dei modi lasciando in tutti i partecipanti il ricordo di una bella giornata, la Pro Loco dà qualche consiglio per l’incolumità dei vostri ed altrui amici animali.

Si chiede di portare e mantenere nel trasportino per tutta la cerimonia gatti, furetti, conigli e tutti gli animali di piccola taglia; i cani di piccola taglia devono essere dotati di guinzaglio corto mentre quelli di grossa taglia devono avere museruola e guinzaglio corto (sconsigliato guinzaglio allungabile). Si raccomanda, inoltre, a tutti di dotarsi di sacchettino igienico per la raccolta delle deiezioni al fine di evitare di deturpare un bel giardino antistante un luogo di culto.

Al termine della cerimonia cioccolata e the caldi preparati dalla Pro Loco di Arzignano. Tutto il ricavato della vendita delle bevande sarà devoluto agli amici del Canile di Arzignano.