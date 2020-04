Ad Arzignano la APP per il cibo a domicilio…con i complimenti di Salvini

L’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA IN AIUTO AI PICCOLI COMMERCIANTI



L’ente pubblico locale (Comune) che per definzione è quello più vicino ai problemi dei piccoli negozi, ha deciso concretamente di aiutarli, guidandoli passo-passo verso la digitalizzazione. Grazie al Comune di Arzignano, ora anche la piccola gastronomia e la piccola gelateria di paese sono online e sono social.

Enrico Marcigaglia, Vicesindaco, Assessore Comunicazione e ideatore aCasa”Con aCasa, Portiamo Tutti nel Futuro.”Abbiamo preso per mano i nostri piccoli commercianti, per accompagnarli nel futuro dell’innovazione. La famosa “Digital Transformation” per i piccoli commercianti è stata guidata dall’Ente Pubblico. Un salto evolutivo digitale pensato, creato e coordinato in 15 giorni.Una novità assoluta e una traccia operativa per tante altre realtà italiane.Una vera rivoluzione per i piccoli negozi, un corso accelerato di Social Marketing, Delivery, E-pay, E-commerce, Instagram, Facebook, Whatsapp, Google Analytics.Un’idea nata dalla crisi, e trasformata in opportunità di crescita ed innovazione tecnologica per le nostre piccole realtà.Un servizio esclusivo per i cittadini, un’occasione di miglioramento per i commercianti per aiutarli a resistere durante l’emergenza coronavirus di oggi e la globalizzazione di domani.Clicca Qui e Scopri ArzignanoAcasa.it

Alessia Bevilacqua, Sindaco: “Voglio condividere con gli altri comuni l’esperienza di Arzignano. Sono molto orgogliosa del risultato ottenuto dalla mia squadra. Enrico Marcigalia (ideatore del progetto), Giovanni Fracasso (digital) e Giovanni Lovato (commercio) hanno fatto un piccolo miracolo. Il progetto è stato subito apprezzato dai locali e da Confcommercio. Ed ora voglio condividere l’esperienza fatta, perchè come mi confermano i nostri commercianti, questa app è un valido aiuto per provare a superare questa crisi. E proprio perchè conosciamo la grande difficoltà dei comuni e dei piccoli negozi, abbiamo deciso di condividere il software con tutti i comuni che decidessero di aiutare i loro commercianti”.

Giovanni Fracasso, Assessore Digital: “Grazie ai tag di Instagram, ogni locale pubblica ed aggiorna autonomamente i propri piatti.”

Giovanni Lovato, Assessore Commercio: “Un’occasione e un aiuto per l’innovazione dei nostri locali.”

• Numeri n. 31 locali di Arzignano hanno già aderito: ristoranti, pizzerie, sushi, paninoteche, birrerie, prosciutterie, gelaterie, pasticcerie….n. 21 categorie di piatti (antipasti, primi, secondi, pizze, japan, pesce, carne, panini, dolci, gelati, noglutine, vegetariano…)n. 384 piatti sono già onlinen. 50’000 visualizzazioni totali (nella versione precedente, dati 10/03-20/4)

• Condivisione del Progetto I giovani programmatori Arzignanesi che hanno sviluppato il progetto, in base alla richiesta di condivisone del Sindaco Bevilacqua, hanno studiato un “prezzo politico accessibile” per poter duplicare e diffondere l’applicazione presso tutti i comuni che la richiedessero. Con 300 euro al mese per comune riescono a coprire le spese di infrastruttura (server e domini) e le ore lavoro (inserimenti, gestione e assistenza). Il Comune aderente avrà il solo onere di coordinare i locali del proprio territorio.

• Tempi Sviluppata in 15 giorni e 15 notti. Online da martedì 21 aprile.

• Dati Tecnici La web app, che in gergo tecnico è un aggregatore fotografico e testuale, ha ottenuto la non scontata autorizzazione di Facebook/Instagram (con tanto di contratto firmato). Il progetto è assolutamente innovativo, perchè unisce in un’unica webapp 2 diverse tecnologie dialoganti:

1) INSTAGRAM (social network)Abbiamo scelto Instagram per la semplicità di creazione e diffusione dei post fotografici. In questo modo, ai negozi semplifichiamo le procedure di inserimento piatti e contemporaneamente insegniamo a loro come costruire una pubblicità e visibilità al’interno del social network più utilizzato dai giovani.

2) WEBAPP PER IL MENU DI RAGGRUPPAMENTO E RICERCAAbbiamo creato una webapp mobile che è un aggregatore di foto e testi, in grado di cercare, filtrare, organizzare le foto, visualizzare i dati principali dei locali (orari, chiusure, pagamenti) e automatizzare le funzioni di prenotazione sia con chiamata sia con messaggio su whatsapp

* Webapp: non serve download. L’applicazione gira sul web, su qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone) ed è sempre accessibile online ed aggiornata.

La App made in Arzignano ha ricevuto anche i complimenti di Matteo Salvini: