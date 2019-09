Ad Arzignano la 2a edizione del Food or All

Street Food ad Arzignano dal 20 al 22 Settembre

Food for all: la seconda edizione di Food for All, street food e divertimento in Piazza ad Arzignano! 20 – 22 Settembre 2019. Il Sindaco Alessia Bevilacqua e L’Assessore Giovanni Fracasso: “Sapori da tutta Italia che si mescolano a quelli che arrivano da altre parti del mondo, un modo di vivere il cibo passeggiando o seduti all’aperto, a cui si aggiunge una colonna sonora con gruppi locali fantastica. Cosa chiedere di più?”

Il 20, 21 e 22 settembre tanti camioncini provenienti da tutte le regioni d’Italia coloreranno piazza Marconi con le loro specialità enogastronomiche. Gli operatori porteranno una vasta gamma di prodotti di qualità, il giusto connubio tra i sapori delle cucine tradizionali rivisitate in chiave moderna e preparate con grande cura da autentici chef su ruote.

Uno street food di qualità che abbina il buon cibo e la miglior birra artigianale nazionale e internazionale ad un ricco programma di intrattenimento di musica e spettacoli.

Si inizia venerdì 20 settembre alle ore 18,00 con l’apertura dello street food accompagnato dal Dj set di “The Burida Conspiracy” per poi seguire con i due concerti dal vivo dei “Fracchi e I Profeti” alle 20,00 e dei “Kani” alle 21.00 per una serata all’insegna del rock ‘roll puro e scatenato.

Giochi gonfiabili per bambini dalle 19.00 alle 22.30. INGRESSO GRATUITO

Sabato 21 si potranno assaggiare i gustosissimi piatti da passeggio già dalle ore 11.00 del mattino per poi entrare nel vivo della festa alle ore 18,00 per un aperitivo in compagnia della migliore selezione musicale di Dj “Misquared” che vi farà ballare fino a notte fonda. Alle 20,00 ospiti speciali di Food For All gli “Shoegaze Studio Band”, il gruppo formato dai maestri della scuola di musica di Arzignano, che suoneranno una playlist adatta agli amanti di tutti i generi musicali.

Giochi gonfiabili per bambini dalle 16.00 alle 22.30. INGRESSO GRATUITO

Domenica 22 si parte sempre alle ore 11.00 del mattino con lo street food e si scaldano i motori dalle 18,00 con uno spettacolo di danze country della “Country dance di Arzignano” per poi seguire alle 20,00 con la musica di “Lady Gisa” e alle ore 22,00 con la visual art performers “Daedra Project”, un progetto di arti visive ipnotico ed affascinante.

Giochi gonfiabili per bambini dalle 16.00 alle 22.30. INGRESSO GRATUITO