Ad Arzignano il Sindaco Bevilacqua vola al 92% di gradimento

L’efficacia dell’operato di Alessia Bevilacqua, Sindaco di Arzignano, è molto buona per il 92% dei cittadini: questo il risultato più evidente di un un’indagine quantitativa condotta con rilevazioni telefoniche, all’interno di un campione di 400 arzignanesi. Le interviste sono state somministrate nel periodo che va dal 1 al 9 dicembre 2020 e gli altri risultati sono riassunti nelle tabelle sottostanti: non solo il Sindaco gode di ottima considerazione, ma anche l’amministrazione comunale stessa è ritenuta soddisfacente dal 91% degli intervistati, apprezzata anche da una buona fetta degli elettori di centrosinistra. Al 91% anche la fiducia/notorietà del primo cittadino arzignanese. Anche la recente emergenza Covid19 è stata gestita adeguatamente secondo i residenti della città del Grifo.

“Ringrazio i cittadini per questa fiducia” -dichiara il sindaco Alessia Bevilacqua. “Mi fa piacere il risultato del sondaggio ma voglio sottolineare il merito che deve andare alla squadra che mi affianca. Continueremo con il massimo impegno nella nostra opera. Come ho avuto già modo di dire, abbiamo grandi obiettivi per la città, in particolare la realizzazione del progetto della Bretella Arzignano-Chiampo, ma presteremo la massima attenzione ai problemi quotidiani dei cittadini, come abbiamo sempre cercato di fare”

NOTA METODOLOGICA

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante rilevazioni telefoniche con metodo CATI

(Computer Assisted Telephone Interview), all’interno di un campione di 400 soggetti maggiorenni

residenti nel comune di Arzignano, rappresentativi dell’universo di riferimento in base ai

parametri di sesso ed età.

Le interviste sono state somministrate nel periodo che va dal 1 al 9 dicembre 2020.

I metodi utilizzati per l’individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni

probabilistici. Tutti i parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall’ISTAT. I dati sono stati

ponderati al fine di garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di sesso, età e partito

votato alle ultime elezioni.

Il margine d’errore statistico dei dati medi riportati è del 4,8% a un intervallo di confidenza del

95%.