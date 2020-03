Ad Arzignano il servizio pasti a domicilio per anziani e persone fragili

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore ai Servizi Sociali Valeria Dal Lago informano che, data l’attuale situazione di emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus, l’Amministrazione comunale di Arzignano intende estendere il servizio di pasti a domicilio a tutti gli anziani di età superiore a 70 anni e a coloro che si trovano in situazioni di fragilità o persone con disabilità.

Il servizio di pasti a domicilio è fornito dal Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” in collaborazione con il Comune di Arzignano.

I pasti a domicilio sono forniti dal LUNEDI’ al SABATO, esclusa la domenica (il pasto della domenica viene consegnato il sabato) e i giorni festivi.

Il pasto è composto da: un primo, un secondo, due contorni, il pane, una bustina di formaggio grana e la frutta/dolce.

Il Sindaco Alessia Bevilacqua e l’Assessore ai Servizi Sociali Valeria Dal Lago: “Invitiamo i cittadini a prestare attenzione a persone anziane (parenti, amici, vicini di casa) accertandosi che non siano in difficoltà per il reperimento dei generi di prima necessità. Il comune ha deciso di estendere il servizio pasti a domicilio e tutti devono conoscere questa opportunità. E’ molto importante in questo momento essere vicino a chi può avere difficoltà a usufruire dei servizi essenziali”

Il costo del pasto è pari a € 8,00.



Per attivare il servizio necessita contattare telefonicamente il Centro Residenziale “S. Scalabrin” di

Arzignano al n. 0444/670683, interno 0210, nei giorni da lunedì al venerdì nei seguenti orari: il mattino dalle 8 alle 13 e il lunedì dalle 14 alle 17.30.



Per ogni altra esigenza e informazione è possibile contattare telefonicamente l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arzignano al n. 0444/476509 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18.