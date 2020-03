Ad Arzignano Francesca Sgevano nuovo presidente dell’IPAB Scalabrin (l’intervista)

“Abbiamo individuato -dichiara il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua- il nuovo CDA di questa importante e storica struttura assistenziale di Arzignano. Alla presidente, una donna sensibile, capace e da sempre impegnata nel sociale e ai nuovi consiglieri spetta il compito delicato ed importante di guidare questa struttura d’eccellenza del nostro territorio. Ringrazio l’ex presidente Francesco Mastrotto e l’ex CDA per il grande lavoro svolto”

Francesca Sgevano, ex presidente dell’AMA (Associazione Malattie Alzheimer dell’Ovest Vicentino) è la nuova presidente dell’IPAB Centro residenziale Anziani S. Scalabrin di Arzignano.

Sgevano è stata eletta nel corso del primo CDA tenutosi lo scorso 24 febbraio. Nei giorni precedenti il sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, aveva individuato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione dell’IPAB Centro residenziale Anziani S. Scalabrin, considerando che il precedente scadeva proprio il 23 febbraio 2020.

Si tratta di Flavio Fetta, Loredana Foscarini, Silvia Gentilin, Francesca Sgevano e Mariolina Zuffellato. In Municipio, davanti al sindaco Alessia Bevilacqua hanno firmato per accettazione il loro incarico.

I componenti del Consiglio di amministrazione nominati rimarranno in carica per cinque anni a decorrere dal 24 febbraio 2020 e fino a quando i loro successori non assumeranno formalmente l’incarico.

Il sindaco ha provveduto all’individuazione dei componenti del consiglio, dopo aver visionato le candidature pervenute e i relativi curricula e raccolto le necessarie informazioni, interpellando singolarmente i candidati, tutti in possesso dei requisiti previsti per l’elezione alla carica di consigliere comunale e in possesso delle necessarie competenze in relazione alle funzioni da svolgere.

“Voglio ringraziare –aggiunge il sindaco- l’ex presidente Francesco Mastrotto e l’ex CDA per il grande lavoro svolto in questi anni raggiungendo ottimi risultati sia in termini di investimenti come la riqualificazione degli immobili sia per i servizi attivati per le persone”.

“Sono molto onorata di questo incarico – ha dichiarato Francesca Sgevano – e molto grata al sindaco e ai consiglieri per la fiducia riposta su di me. Sono stata presidente dell’AMA ed ho una particolare vicinanza e sensibilità verso i nostri anziani. Ritengo che la nostra città debba a loro moltissimo. Si sono prodigati in anni difficili e quello che abbiamo lo dobbiamo a loro, alla caparbietà e volontà che hanno messo nelle loro azioni. Prenderò subito le misure per capire ciò di cui necessita la struttura. Spero e voglio essere all’altezza delle aspettative dei pazienti e dei famigliari che frequentano questa nostra importante struttura”

LA STORIA DELLO SCALABRIN IN BREVE

Il Centro Residenziale S. Scalabrin di Arzignano è una moderna ed attrezzata struttura pubblica, senza scopo di lucro, che offre risposte alle esigenze degli anziani: dal soggiorno e cura, ai pasti a domicilio.

Il Centro si trova al Villaggio Giardino di Arzignano, in Via 4 Martiri, in una zona tranquilla, comodo al centro cittadino, al distretto socio-sanitario, all’ospedale, ai negozi, alle banche ed alla fermata dei mezzi pubblici che collegano Arzignano con gli altri Comuni.

La vasta area verde, dotata di giardini ombreggiati, consente di fruire ampiamente dell’ambiente esterno.

Il Centro Residenziale Anziani “S. Scalabrin” di Arzignano, lo ricordiamo, ha origine dai lasciti testamentari di alcuni privati nel 1895 e che con Regio Decreto del 13 febbraio 1913 (esattamente di 107 anni fa) è stato eretto in Ente Morale.

Con un decreto del 15 novembre 1938, la gestione dell’Istituzione e dell’Ospedale Civile sono state decentrate dall’Ente Comunale di Assistenza ed affidate ad una propria unica amministrazione;

la gestione congiunta è proseguita fino al 28 giugno 1971, data di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione del Centro Residenziale “S. Scalabrin” nominato con decreto prefettizio a seguito della separazione dall’Ospedale L. Cazzavillan di Arzignano costituito in Ente Ospedaliero autonomo; con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro residenziale per anziani Scalabrin nel 2018 è stato approvato il nuovo Statuto.

Nello Statuto così è scritto “Il governo dell’Ipab è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, formato da cinque componenti, tutti nominati dal Comune di Arzignano tra persone in possesso dei requisiti di conferibilità e di compatibilità previsti dall’articolo 11 e seguenti della Legge n. 6972/1890 e dalle altre norme di legge vigenti in materia. Il Consiglio di Amministrazione ha durata di anni 5.