Ad Arzignano da domani nuovo maxi punto tamponi

Realizzato presso la palestra dell’I.I.S. Da Vinci, dispone di 6 ambulatori per l’esecuzione dei tamponi e 2 ambulatori per la refertazione. Sarà attivo dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato

Da lunedì 16 novembre sarà attivo il nuovo maxi punto tamponi di Arzignano, allestito presso la palestra dell’I.I.S. Da Vinci, al numero 3 di via Fortis. Grazie agli ampi spazi a disposizione è stato possibile allestire 4 postazioni per l’accettazione, 6 ambulatori per l’effettuazione dei tamponi e 2 ambulatori per la loro refertazione, che lavoreranno tutti in parallelo, dunque con una capacità operativa significativamente superiore a quella del precedente punto tamponi presso l’ospedale di Arzignano.

Il nuovo punto tamponi sarà attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00, con personale medico e infermieristico dell’ULSS 8 Berica supportato anche dal personale sanitario messo da disposizione dall’Esercito e con l’aiuto dei volontari della Protezione Civile per la gestione della logistica.

L’accesso sarà solo su prenotazione, effettuata direttamente dagli operatori del SISP per conto degli utenti o direttamente dagli utenti, in possesso dell’impegnativa del Medico di Medicina Generale, tramite il portale dell’ULSS 8 Berica.

Nella nuova struttura gli utenti saranno sottoposti dal tampone rapido, restando poi in attesa del risultato in un’apposita area, nel pieno rispetto del distanziamento sociale. Il risultato sarà comunicato dopo circa 20 minuti e, in caso di positività, l’utente potrà svolgere immediatamente sul posto anche il tampone molecolare di controllo, ricevendo il referto comodamente a casa nel giro di 24 ore tramite il fascicolo sanitario elettronico.

La nuova struttura sostituisce il Punto Tamponi presso l’ospedale di Arzignano. Gli utenti che avevano una prenotazione per quest’ultimo sono già stati avvisati del cambio di sede tramite sms.

«A pochi giorni dall’apertura del Punto Tamponi in Fiera per il Distretto Est – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica Giovanni Pavesi – replichiamo anche per il Distretto Ovest questo concept che riteniamo molto efficace per rispondere alla crescente domanda di tamponi. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Arzignano e la Direzione dell’I.I.S. Da Vinci per la disponibilità e il pieno supporto che ci hanno dato».

«Ringrazio l’Ulss 8 – sottolinea il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua -per l’impegno nel creare un ulteriore presidio sanitario nel nostro territorio. Per far fronte a questa epidemia servono tutti gli strumenti possibili e il punto tamponi sarà importante per facilitare e velocizzare lo screening e soprattutto per far fronte alla grande richiesta da parte dei cittadini, considerando l’alto numero di contagi nella Valle del Chiampo».