Ad Arzignano commemorazione con il comitato ‘Vicentine per Norma Cossetto’ per i martiri delle foibe (VIDEO)

Doppia commemorazione ad Arzignano per i martiri e gli esuli italiani di Istria e Dalmazia.

Dopo la manifestazione istituzionale di mercoledì, è stato il comitato femminile “Vicentine per Norma Cossetto” a deporre rose e una corona nei pressi della targa situata in Piazza Campo Marzio sabato alle ore 20.00 per.

Ad accompagnare il comitato, Daniele Beschin, consigliere comunale, Giovanni Lovato, assessore di Fratelli d’Italia, i militanti del Movimento Nazionale, Casa Pound e Movimento Italia Sociale. Una cerimonia molto sentita, nel corso della quale il consigliere Beschin ha riconosciuto l’enorme lavoro svolto dalla giunta Gentilin prima e dall’attuale sindaco Alessia Bevilacqua, nel dare riconoscimento e dignità alle migliaia di nostri connazionali morti nelle foibe e agli esuli di Istria Fiume e Dalmazia.Un percorso iniziato con la creazione di un monumento arboreo della terra d’Istria, una targa commemorativa, durante il mandato di Giorgio Gentilin e culminato con l’approvazione in consiglio comunale a luglio 2020 di una mozione presentata dal consigliere Beschin, votata all’unanimità, mirata a dedicare un luogo pubblico alla memoria di Norma Cossetto. Durante la cerimonia, oltre alla deposizione delle corona, è stato chiamato il Presente per onorare le vittime, chiudendo poi con l’inno d’Italia.