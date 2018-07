Ad Arzignano arriva la “Serata Gruppi”

Ad Arzignano giovani protagonisti

con la ‘Serata gruppi’

Entra nel vivo l’estate di Arzignano ed è giunto un momento molto atteso dai giovani. Appuntamento alle 21 di sabato 28 luglio al Parco di Villa Brusarosco con la rassegna “Vivi la tua terra” organizzata dai giovani della Pro Loco, che propongono una maratona nella quale ad esibirsi saranno gruppi musicali giovanili.

Un evento organizzato dalle nuove leve della Pro Loco arzignanese che rappresenta un modo anche per invogliare i loro coetanei nelle attività della Pro Loco.

Nell’organizzazione sono stati cercati artisti della zona, che sicuramente non mancano. Si esibiranno quindi gruppi che propongono musica cantautorale (è il caso di Carlomaria, Francesco Ceriani e Livrea) sia cover di genere pop rock con gli Sthereo e i Powerfly.

“Si tratta –dichiara l’assessore agli Eventi Nicolò Sterle- di un grande lavoro svolto dai giovani della Pro Loco, che ringrazio. Hanno saputo fin da subito farsi carico di questa organizzazione riuscendo ad affrontare alti e bassi senza arrendersi, ma anzi sostenendosi l’un l’altro”.

“Largo ai giovani che ci propongono buona musica e divertimento” -aggiunge il sindaco Giorgio Gentilin. “Nel calendario degli appuntamenti estivi di Arzignano i giovani hanno un ruolo centrale e la ‘Serata Gruppi’ rappresenta un ottimo connubio fra associazionismo, quello della Pro Loco, e talento, quello dei gruppi giovanili”

“Un progetto –aggiunge Sara Marchesini, vicepresidente della Pro Loco assieme a Manuel Langaro, dirigente della Pro Loco arzignanese- che rispecchia il nostro impegno all’interno e nei confronti dell’associazione di cui facciamo parte. Con questa serata vogliamo dimostrare a tutti e anche a noi stessi che l’unione fa veramente la forza e che anche i giovani possono fare grandi cose mettendoci impegno, per loro e per la nostra città.

Speriamo che questo evento, come molti altri, sia un incentivo per altri giovani a entrare nella Pro Loco, un’associazione che ha sempre bisogno di gente volonterosa, appassionata, fresca nell’animo e nell’età, e di idee nuove e ambiziose”.