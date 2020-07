AD ARCUGNANO L’ESTATE È…”NON SOLO GIOCO”

Si è concluso ad Arcugnano il progetto “Non solo gioco” che ha visto coinvolte 16 ragazze in formazione e laboratori per attività di baby sitting e animazione dei centri estivi. Servizio di Karemi Furlani.

Il progetto “Non solo Gioco” , finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del bando il Giusto ConTesto si è concluso nel mese di febbraio e ha visto 16 ragazze di Arcugnano impegnate in diverse formazioni ed attività pratiche di stampo educativo che hanno coinvolto anche gli alunni della scuola materna Munari. E’ stata l’occasione per affrontare assieme ad esperti formatori alcune delle tematiche che ruotano attorno al tema dell’infanzia. Tra le varie attività formative svolte : lettura animata, lezione di psicomotricità ed una lezione di disostruzione pediatrica realizzata da Croce Rossa Vicenza. Giunti alla conclusione del percorso di apprendimento, martedì 28 luglio l’Amministrazione comunale ha consegnato alle giovani corsiste l’attestato di partecipazione e ha inserito il loro nominativo in un apposito Albo Comunale a garanzia del percorso effettuato, ma soprattutto come risorse disponibili alle famiglie e ai loro bambini.