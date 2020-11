Ad aprile 2021 torna Hit Show

L’amore per la vita all’aria aperta, la passione per l’arte venatoria e la pratica delle discipline sportive del tiro trovano casa anche nel 2021 nell’appuntamento più atteso dalle aziende del comparto e dalle migliaia di sportivi e amanti del settore. Nei padiglioni della fiera di Vicenza torna, dal vivo e in completa sicurezza, HIT Show, la manifestazione annuale dedicata a caccia, tiro sportivo e outdoor, che fissa la nuova edizione dal 17 al 19 aprile.

La ricollocazione in calendario di HIT Show punta ad un arco temporale più favorevole alla partecipazione delle aziende rispetto alle consuete date di febbraio per offrire alla community l’alto standard qualitativo di una kermesse che spicca nel panorama delle manifestazioni di settore per contenuti e presenze d’eccellenza, eventi collaterali e occasioni di confronto, palcoscenico primario per l’intera industry, nonché vetrina esclusiva delle ultime novità e soluzioni dal mercato.

Tre giorni di business e passione all’insegna di tradizione, design e innovazione per un pubblico che sceglie la manifestazione di Vicenza per entrare in contatto con le aziende leader nella produzione nazionale e internazionale di prodotti e componenti per la pratica venatoria e sportiva. Per gli amanti della vita all’aria aperta spazio alle più recenti soluzioni di equipaggiamento per la caccia, il trekking e la montagna fra abbigliamento, calzature, accessori e tecnologie nell’area dedicata all’outdoor.

HIT Show 2021 conferma la forte anima esperienziale della manifestazione e integra la parte espositiva con numerose occasioni per gli appassionati di approfondire le tecniche e le prassi corrette per migliorare le proprie performance nel tiro e nell’utilizzo delle attrezzature, grazie ai workshop e alle dimostrazioni realizzate in tutta sicurezza a fianco di tecnici, professionisti ed istruttori del mondo aziendale e federale.

Grazie alla collaborazione con i più importanti opinion leader del settore numerose occasioni di confronto e approfondimento prendono vita nel consueto ciclo convegnistico che coinvolge rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del comparto per fare il punto sulle questioni a carattere normativo, legislativo e sull’attualità di settore.

A HIT Show 2021 grande attenzione alla sicurezza di espositori e visitatori all’interno del quartiere fieristico grazie al rigoroso protocollo #Safebusiness che assicura un’esperienza in fiera piena, piacevole e funzionale nel rispetto delle disposizioni sanitarie, con in più la garanzia dell’accreditamento allo standard internazionale di sanificazione GBAC STAR.