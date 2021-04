Altissimo, poco più di 2mila abitanti e ad oggi 21 positivi e 40 in isolamento. L’appello video del sindaco Omar Loris Trevisan: “Siamo un focolaio e rischiamo il lockdown. Invito i i cittadini a rispettare le regole e a non riunirsi più in gruppi per feste e simili. La salute prima di tutto”.