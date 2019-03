Ad Abilmente Primavera il bello di essere mamma

Dal 21 al 24 marzo prossimi nel quartiere fieristico di Vicenza torna la manifestazione di Italian Exhibition Group dedicata agli appassionati del Do It Yourself. Mamme e bambini potranno mettere alla prova la loro creatività insieme alle migliori creative italiane nella nuova area BebuùLab

Vicenza, 5 marzo 2019 – Mamma è bello. Ad Abilmente Primavera lo è ancora di più. Oltre alle ultime tendenze della manualità creativa, Abilmente Primavera – la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group Spa (IEG) – pensa anche alle mamme appassionate di Do It Yourself e ai loro bimbi. Dal 21 al 24 marzo nel quartiere fieristico IEG di Vicenza Abilmente inaugura l’area BebuùLab, con un ricco programma di workshop nati dalla collaborazione con Bebuù, il primo marketplace italiano dedicato alla mamma e al bambino, in cui vendere e comprare creazioni handmade. Per i bambini fino ai 12 anni compresi l’ingresso alla manifestazione è gratuito (i titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse).

Nel BebuùLab (Fabbrica dei Sogni – Hall 7) le mamme potranno trovare professioniste del settore e tante creative pronte a dare consigli utili non solo per chi vuole apprendere nuove tecniche, ma anche per le donne che vogliono fare del proprio hobby un lavoro: dal cucito creativo a nozioni di web marketing per aprire il proprio shop e imparare a promuoversi online; dalla tecnica del freemotion al corso di fiscalità per hobbisti.

Nell’area le mamme potranno inoltre lasciare i bambini per qualche ora a giocare e divertirsi in tutta sicurezza, e godere così dell’offerta di Abilmente Primavera in tutta tranquillità: mentre i piccoli saranno impegnati a colorare, fare dei laboratori adatti alla loro età o semplicemente rilassarsi nello spazio morbido loro dedicato, le mamme potranno scegliere tra i tanti eventi in programma, dedicati alle tecniche creative più varie o, più semplicemente, fare shopping grazie all’offerta tra le più complete di materiali, attrezzi ed accessori per il Do It Yourself.

I più piccoli saranno poi protagonisti anche dell’altra grande novità dell’edizione primaverile della Festa della creatività targata IEG: dopo il successo registrato in autunno dal primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda handmade e sostenibile “Cucito su di te – Dressmaking LAB”, ad Abilmente Primavera per la prima volta “Cucito su di te – KIDS”, con le migliori creative del taglia-e-cuci pronte a svelare, anche a chi non ha troppa confidenza con ago e filo, tutti i trucchi per personalizzare il guardaroba dei più piccoli con creazioni uniche su misura.

Abilmente Primavera è anche patchwork, cucito creativo, moda fai da te, scrapbooking, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, cake design, garden design, calligrafia, home decor, solo alcune delle innumerevoli tecniche che Abilmente mette in mostra coinvolgendo le creative, blogger, youtuber e crafter più seguite dalle community italiane, in un entusiasmante mix creativo che continua ad affascinare migliaia di visitatori. Mostre di arte tessile, aree d’ispirazione e momenti di incontro completano il mondo di Abilmente, un’esperienza di condivisione e scambio all’insegna della libertà creativa. Anche nel 2019 la formula vincente dei tre appuntamenti annuali: oltre ad Abilmente Primavera (21-24 marzo 2019) e Abilmente Autunno (17-20 ottobre 2019), entrambe nel quartiere fieristico IEG di Vicenza, anche Abilmente Roma (26-29 settembre 2019) che richiama in Fiera Roma gli appassionati e i curiosi del Centro – Sud Italia.

Info per i visitatori su www.abilmente.org

INFORMAZIONI UTILI: Abilmente Primavera è in programma da giovedì 21 fino a domenica 24 marzo 2019 nel quartiere fieristico IEG di Vicenza (padiglioni 1 e 7). Ingressi Ovest 1 e Ovest 3. Via dell’Oreficeria, 16 – Vicenza. Orari: 09.30 – 19.00. Nei giorni di manifestazione attivo il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT, da/per il Piazzale della Stazione Centrale FS di Vicenza e la Fiera di Vicenza. Biglietto intero acquistabile in cassa € 12,00. Biglietto Online e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65, ingresso € 10,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e un accompagnatore per ogni disabile. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse.

Abilmente è anche una App (scaricabile da App Store e Play Store), una guida online completa con elenco espositori, foto, servizi, mappe dei padiglioni con la localizzazione degli stand per avere tutta la Fiera a portata di mano.