Acquisto Palazzo Thiene, Giovine: “No lezioni da chi è stato testimone della perdita della Banca Popolare di Vicenza”

Dalla propria pagina Facebook, l’assessore al Commercio e Attività Produttive Silvio Giovine risponde alle polemiche innescate in Consiglio per la proposta di acquisto da parte del Comune di Palazzo Thiene, ex sede della BPV. Giovine risponde alla frenata dell’opposizione che solleva dubbi sulla gestione del Palazzo prima ancora della probabile acquisizione.

“Non accettiamo lezioni -scrive Giovine- da chi negli ultimi 10 anni e’ stato quanto meno testimone della perdita della Banca Popolare. Palazzo Thiene non è solo un’operazione immobiliare saggia ma una scelta autorevole di dignità. Verso la città ed i nostri concittadini. Ci siamo trovati a gestire le conseguenze di operazioni improvvide come quella sul Parco della Pace; scelte basate unicamente su un possibile tornaconto elettorale. Oggi siamo di fronte alla sfida di restituire un palazzo simbolo ai suoi legittimi proprietari, i vicentini. E l’intenzione è di farlo con l’ambizione di renderlo un autentico strumento culturale e turistico. E lo faremo certamente attraverso una collaborazione virtuosa con i privati che vorranno esprimere progetti di valore. Ma quel palazzo e’ dei vicentini. E’ della Citta’ di Vicenza”.