Acquista un elettrodomestico on-line ma è tutta una truffa

I Carabinieri della Stazione di Lonigo hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa, G.D., 36enne residente a Taranto. L’uomo, utilizzando Facebook in un’apposita pagina dedicata alle inserzioni on line, ha pubblicizzato la vendita di un elettrodomestico inducendo il potenziale acquirente, una 57enne residente a Lonigo, ad effettuare un bonifico di 150 euro, corrispondente al valore di vendita, a favore di una carta prepagata risultata intestata all’indagato che, successivamente, si è reso irreperibile a qualsiasi chiarimento.