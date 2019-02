Acque del Chiampo, un help desk per le bollette dell’acqua

Sarà operativo da venerdì 1 marzo dalle 10 alle 12 nei locali di Acque del Chiampo e così ogni venerdì, un help desk con personale interno, a disposizione di coloro che in questi giorni hanno ricevuto bollette per il pagamento dell’acqua che ritengono non congrue. La criticità è sorta, infatti, da quando l’Autorità nazionale (ARERA) ha deliberato nuovi criteri di calcolo delle tariffe dell’acqua ed ha diramato le nuove norme ad ottobre scorso.

Va ricordato che il nuovo sistema tariffario non comporta alcun ricavo aggiuntivo, ma solo una rimodulazione dei criteri, come da documenti che alleghiamo.

Il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, tuttavia, ha invitato i gestori ad individuare e condividere una modalità di ristoro per gli utenti che abbiano ricevuto bollette con aumenti molto sensibili, poiché i nuovi criteri sembra penalizzino in particolare i nuclei familiari composti da meno di tre persone.

Acque del Chiampo quindi, in sintonia con quanto condiviso con il Consiglio di Bacino, allestirà nei prossimi giorni uno sportello per assistere gli utenti che chiedono chiarimenti sulle nuove tariffe e sta valutando di intervenire con risorse proprie per contenere eventuali eccessivi aumenti a carico dei cittadini più in difficoltà.

E’ inoltre sempre attivo il call center e la disponibilità del personale ad analizzare ogni singola bolletta che gli utenti intendano sottoporre.