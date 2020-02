Acque del Chiampo: prorogata gara fanghi

Nella seduta di venerdì 31 gennaio del Consiglio di Amministrazione di Acque del Chiampo è stata approvata una proroga di 60 giorni relativamente ai termini per la presentazione delle candidature per la scelta del socio operativo per creare la nuova società cui affidare la progettazione, la realizzazione e la gestione di un impianto per il trattamento dei fanghi essiccati provenienti dai depuratori dei due gestori dei servizi idrici del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

“Vista la complessità e l’importanza dei quesiti pervenuti e dei chiarimenti forniti e l’approssimarsi dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte” – comunica il CdA – “il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno disporre una proroga dei termini di presentazione delle offerte per ulteriori 60 giorni dal 06.02.2020 alle ore 12 del 06.04.2020”

Maggiori informazioni a questo link:

https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityId=8380