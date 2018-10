Acque del Chiampo: incontro con la Stazione Sperimentale di Napoli

Il Consigliere Delegato Andrea Pellizzari e il CdA di Acque del Chiampo hanno incontrato Edoardo Imperiale, DG della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle Materie Concianti di Napoli

La sede di Acque del Chiampo di Arzignano è stata ieri il teatro del 6° Seminario Formativo “Il programma Roadmap Zero di ZDHC e la piattaforma Gateway”, un momento di approfondimento per addetti ai lavori del settore della concia su una piattaforma informatica dedicata e curata dall’Associazione Italiana Chimici del Cuoio. Fra gli ospiti anche il Direttore Generale della Stazione Sperimentale di Napoli, Edoardo Imperiale che ha incontrato il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, che ha dichiarato – “Una costruttiva occasione per rafforzare la relazione tra il nostro Istituto e Acque del Chiampo nella logica di mantenere forte attenzione ad una realtà che garantisce la depurazione al sistema industriale più importante nel settore della Concia. Infatti, proprio da Arzignano il 14 novembre prossimo partirà un percorso a tappe di workshop didattici sui temi della sostenibilità del cuoio, quindi andremo a Santa Croce sull’Arno e a Solofra, in provincia di Avellino. Seconda ondata di incontri ritornerà sempre nella città del Grifo il 5 dicembre e con le stesse tappe successive in Italia per parlare di “Diagnostica avanzata per il monitoraggio e la risoluzione dei difetti del cuoio. Ho incontrato una governance di Acque del Chiampo particolarmente preparata e attenta alle esigenze del settore che sarà sicuramente un’ulteriore risorsa da valorizzare” .

“Abbiamo ospitato volentieri l’incontro” – aggiunge il Consigliere Delegato di Acque del Chiampo, Andrea Pellizzari – “nell’ottica di un’azienda che intende essere al fianco delle imprese del settore prevalente del nostro territorio, specialmente quando si tratta di momenti di studio e approfondimento come questo. Lo scambio di visioni avvenuto con il Direttore Generale Imperiale in Consiglio di Amministrazione ha già posto ulteriori suggestioni per le collaborazioni future”