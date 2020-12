ACQUE DEL CHIAMPO E CA’ FOSCARI INSIEME PER UN MASTER IN DIRITTO DELL’AMBIENTE

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Tutti i dettagli nel servizio di Sharon Di Carlo.

Sono da poco aperte le iscrizioni e ci si potrà iscrivere entro il 18 gennaio 2021 al Master in Diritto dell’Ambiente e del Territorio (a.a. 2020/21) dell’Università Cà Foscari di Venezia, dove vengono formati esperti nel settore dell’ambiente. La novità di quest’anno è l’accordo siglato da poco fra il prestigioso Ateneo ed Acque del Chiampo, che prevede due borse di studio di 3.800,00 Euro ciascuna per i giovani che si iscriveranno e che hanno la residenza all’interno dei dieci comuni soci della partecipata di Via Ferraretta (Arzignano, Chiampo, Brendola, Montorso, San Pietro Mussolino, Altissimo, Nogarole, Crespadoro, Montecchio Maggiore e Lonigo). Servizio di Sharon Di Carlo.

“Il Master è giunto alla XXIII edizione consecutiva” – dichiara l’Avv. Roberta Agnoletto, Coordinatrice didattica del Master – “e punta a formare esperti in tematiche giuridico-ambientali oggi che il diritto dell’ambiente viene sempre più percepito anche come un diritto delle opportunità. Il corso si tiene il venerdì, giornata intera, e sabato, solo mattina, dalla prossima metà di febbraio fino a giugno, per poi riprendere a settembre e terminare indicativamente a dicembre 2021.

Si tratta di un costo fiscalmente detraibile e accreditato con vari ordini professionali per il rilascio dei crediti formativi. È stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Venezia ai fini della formazione permanente per gli avvocati e ha il patrocinio del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nonché dal Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati anche ai fini delle rispettive formazioni professionali.”

“La collaborazione fra il territorio e il mondo universitario è una priorità per la nostra Amministrazione” – aggiunge il Sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua – “e in

questo caso si ottiene un investimento sui nostri giovani, che così formati possono essere un’importante risorsa per le aziende presenti in tutto l’Ovest Vicentino”.

“Acque del Chiampo investe da sempre in formazione e tecnologia” – replica il Vice Presidente di Acque del Chiampo, Guglielmo Dal Ceredo, – “e questa è un’occasione per confermare l’impegno del nostro Consiglio di Amministrazione e della nostra Azienda a conferma dell’eccellenza che rappresentiamo”.

“In azienda ospiteremo gli stages e alcuni dei nostri tecnici saranno docenti del Master” – conclude l’ingegner Andrea Chiorboli, dell’Ufficio di Presidenza di Acque del Chiampo, – “a conferma di un rapporto vero con l’Università Cà Foscari di Venezia. I criteri per accedere al Master sono visibili nel sito dell’Ateneo e fra gli ammessi i pi meritevoli residenti nel nostro territorio vinceranno le due borse di studio finanziate da Acque del Chiampo”