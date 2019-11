Acqua depurata e potabile alla Fusari di Altavilla

L’acqua è un bene primario e bisogna averne cura in ogni momento. Tutti i fattori inquinanti che interagiscono con l’acqua possono essere combattuti ed eliminati. La scuola Materna Antonio Fusari di Altavilla Vicentina, nonostante i controlli periodici della qualità dell’acqua, ha deciso di dotarsi di un sistema di depurazione per offrire ai propri bambini la possibilità di bere acqua depurata e controllata quotidianamente. Acqua sana e potabile tutti i giorni, insomma. Questo è stato possibile grazie alla donazione dell’Azienda Donsì Srl di Vicenza, che con il sistema Novamed, elimina dall’acqua il 100% dei metalli pesanti presenti, compresi batteri, arsenico e pfas. Nei giorni scorsi, Donsì Srl ha provveduto, a sue spese, ad installare questo sistema depurativo all’avanguardia nella cucina interna e la scuola di Altavilla Vicentina garantisce così ai propri bambini di poter bere la migliore acqua in circolazione, per l’intera giornata scolastica e di poter

cucinare i pranzi in modo speciale. Un segnale di attenzione particolare dell’ Azienda vicentina verso la salute ed il benessere dei bambini (nella foto il Presidente del Fusari e della Donsì Srl assieme, accanto al nuovo impianto di depurazione dell’acqua a scuola).