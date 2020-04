ACI VICENZA – Miki Biasion corre più del coronavirus

Miki Biasion, due volte campione del mondo rally con la Lancia Delta integrale nel 1988 e ‘89, già sul trono italiano ed europeo della specialità con un palmarès che parla di 40 podi conquistati in carriera, é da sempre abituato alle sfide.

Da sportivo prima e da panathleta poi. Non poteva, perciò, restare insensibile al richiamo lanciato da ACI Vicenza con l’iniziativa “PensACI” a favore delle case di riposo della nostra provincia.

“Innanzi tutto vorrei sottolineare come l’ACI di Vicenza sia da prendere d’esempio – esordisce al telefono – e non posso che essere orgoglioso di essere socio oltre che testimonial di questa grande famiglia che, una volta di più, sta dimostrando il suo senso di responsabilità e di attaccamento al sociale. Stiamo vivendo un momento molto difficile: la gente forse si è anche abituata a stare a casa però, con il passare dei giorni, non potrà non manifestare un senso di angoscia per quello che sarà il domani. Ecco, avere al nostro fianco delle associazioni come ACI Vicenza che danno conforto e speranza credo sia importantissimo per guardare al futuro con un pizzico di fiducia ed ottimismo in più”.

Miky Biasion, oltre ad essere socio e testimonial dell’ACI, fa anche parte del Panathlon di Bassano del Grappa: “La categoria degli sportivi è da sempre coinvolta nel sociale – sottolinea – Ci riteniamo infatti delle persone molto fortunate per quello che la vita ci ha regalato in termini di successo e soddisfazioni e vogliamo, per quanto possibile, provare a restituire quello che abbiamo ricevuto aiutando chi ha bisogno, senza però sbandierarlo ai quattro venti. Cerchiamo di essere utili alle persone in difficoltà conservando però l’anonimato e credo che questa sia la cosa più bella. Gli sportivi ci tengono a vincere, ma non a farsi pubblicità gratuita quando ci sono in gioco aspetti ben più importanti”.

Voi sportivi siete abituati alla sfide: quella contro il Coronavirus come la state vivendo?

“Questa in realtà non è una sfida, bensì una lotta perchè l’avversario è invisibile, subdolo, quindi più difficile da sconfiggere mentre di solito noi siamo abituati a guardare negli occhi i nostri concorrenti oppure a sfidare noi stessi. Per questo ritengo sia fondamentale fare gioco di squadra. Anche se sto bene, devo essere responsabile per non rischiare di contagiare gli altri e avere coscienza della salute mia e di chi mi è vicino”.

A questo riguardo le persone anziane, magari ricoverate nelle case di riposo, sono tra quelle più a rischio in questo momento?

“Purtroppo le case di riposo rappresentano un problema scottante e di grande attualità, con dati di contagio più alti rispetto ad altri paesi europei. Personalmente non credo ci sia stata superficialità nelle misure di prevenzione, però abbiamo a che fare con una categoria particolarmente esposta. Ecco, questa situazione drammatica che stiamo vivendo ci ha fatto riscoprire tanti valori che nella società attuale si erano un po’ insabbiati. Forse il Coronavirus ci servirà da lezione per migliorare il nostro futuro con chi ci è vicino e che amiamo. E, allora, mettiamoci una mano sul cuore e diciamo grazie a chi ci ha dato la vita mentre noi oggi lottiamo per la loro”.