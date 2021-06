Accusato di fare tagliandi auto falsi, cittadino serbo andrà a processo

Il Giornale di Vicenza riporta della denuncia effettuata dalla polizia stradale ai danni del cittadino serbo Miroslav Petrovic, che dovrà difendersi in aula dall’accusa di truffa per aver venduto tagliandi per automobili falsi.

L’attività di Petrovic sarebbe iniziata nel 2018, quando l’uomo per alcuni mesi avevaa gestito un’autofficina in via della Meccanica; sul retro, l’uomo forniva tagliandi a prezzi molto convenienti anche per auto di grande cilindrata. In questo periodo, Petrovic avrebbe controllato e riparato decine di automobili, anche se anche come meccanico avrebbe lasciato a desiderare, con diversi cittadini che l’avrebbero accusato di non aver nemmeno riparato le loro auto.

Alla fine, il magistrato ha chiesto e ottenuto il decreto penale di condanna per l’uomo, ma Petrovic ha deciso di affrontare il processo per dimostrare la sua innocenza.