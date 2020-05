Accordo tra governo e Cei Messe dal 18 maggio

Dal 18 maggio si tornerà in chiesa per assistere alle messe. Questa mattina a Palazzo Chigi è stato firmato il protocollo per il riavvio delle celebrazioni dopo l’emergenza Coronavirus. L’accordo è stato siglato dal presidente della Cei, il cardinale Gualtiero Bassetti, dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“Le misure di sicurezza previste nel testo – ha spiegato il premier – esprimono i contenuti e le modalità più idonee per assicurare che la ripresa delle celebrazioni liturgiche con i fedeli avvenga nella maniera più sicura. Ringrazio la Cei per il sostegno morale e materiale che sta dando all’intera collettività nazionale in questo momento difficile per il Paese”.

L’accordo è arrivato dopo una lunga trattativa durata settimane e nata dalle proteste della Cei, che chiedeva la ripartenze delle messe aperte al pubblico già a partire dal 4 maggio, in contemporanea con l’inizio della fase 2. “Altrimenti – le parole delle Cei in una nota del 26 aprile – si compromette la libertà di culto”.