Accordo per rinnovare comprensori sciistici Asiago – Monte Verena

“Grazie alle risorse del Fondo Comuni di Confine è possibile sostenere e valorizzare lo sviluppo economico e sociale dei territori del Veneto confinanti con le Province di Trento e Bolzano, favorendo l’integrazione e la coesione con i territori confinanti delle Province stesse, grazie alla sinergia tra la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza ed i Comuni interessati che ha permesso di individuare progettualità, come questa, ritenute strategiche non solo per il territorio comunale in cui ricadono ma per tutto il Veneto”.

Sono parole del presidente del Veneto Luca Zaia che oggi ha firmato la Convenzione con la Provincia di Vicenza e il Comune di Roana per la realizzazione degli “Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell’Altopiano di Asiago – Monte Verena”. Il documento stabilisce, in particolare, le modalità di erogazione del finanziamento pari a 6,5 milioni di Euro, corrispondente al 100% del costo totale dell’opera, derivanti dalle risorse del Fondo Comuni di Confine.

I lavori, a cura del Comune di Roana, inizieranno nella prossima primavera e termineranno in tempo in tempo per la stagione turistica invernale 2019-2020. Si tratta della riqualificazione e l’ammodernamento complessivo dell’area sciistica sia per quanto riguarda gli impianti (sostituzione e ammodernamento della doppia seggiovia biposto) sia le piste. Rientrano in un ampio intervento progettuale di ammodernamento e potenziamento in atto nel comprensorio situato nell’area compresa tra il Rifugio Verenetta, a quota 1.600 metri sul livello del mare., e il Monte Verena, quota 2.000, ricompreso nel territorio del Comune di Roana, che si estende per circa 22 chilometri di piste.

Dal punto di vista tecnico il nuovo impianto si sviluppa tra la stazione a monte (2.005 metri sul livello del mare) e la stazione a valle (1.656 metri sul livello del mare) per una lunghezza di circa 1.432 metri e con un dislivello di circa 350 metri e una pendenza media del 24% (pendenza massima, circa il 28%). La portata oraria prevista è di circa 2.200 passeggeri ogni ora ad una velocità di circa 5 metri al secondo.

Le caratteristiche morfologiche dell’area di intervento e la tipologia degli impianti in progetto prevedono lungo la linea consistenti interventi di rinverdimento per un totale complessivo di 17.800 metri quadrati; in particolare su 13.650 metri quadrati lungo la linea e su altri 4.150 nelle aree di partenza e di arrivo.

Si tratta della prima convenzione relativa ad un programma di interventi strategici con risorse del Fondo Comuni di Confine, coordinato della Regione del Veneto, in collaborazione con la Provincia di Vicenza. Operazione che vedrà a regime la realizzazione di interventi cofinanziati da Fondo per un totale di 48.948.000.

Grazie ai nuovi interventi il comprensorio avrà una maggiore appetibilità complessiva che comporterà un aumento delle presenze turistiche invernali nei vicini comuni di Roana, Rotzo, Asiago, senza trascurare altri comuni dell’Altopiano, grazie ad altre progettualità in corso quali quelle dell’area Melette e Kaberlaba.

Gli interventi in questi territori sono particolarmente importanti in quanto si tratta di investimenti su aree montane che risentono della competitività delle regioni a statuto autonomo confinanti.