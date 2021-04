Accoltellò a morte il padre, 18enne arrestato: “Non fu legittima difesa”

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Nella tarda serata di ieri è stato arrestasto dai carabinieri di Valdagno su ordinanza del gip il 18enne Raoul Singh, residente ad Arzignano: il ragazzo è responsabile del delitto di omicidio aggravato nei confronti del padre Arvinder Singh, avvenuto il 19 agosto dello scorso anno nella casa di famiglia ad Arzignano.

L’uomo era stato ucciso con più colpi di coltello all’addome ma il ragazzo aveva dichiarato di aver reagito per legittima difesa propria e della madre, raccontando che, al loro ingresso in casa, il padre ubriaco li aveva aggrediti con un coltello da cucina ferendolo al braccio e allo zigomo. Arvinder, a causa di problemi di alcolismo, si era reso responsabile di più episodi di violenza, anche la sera prima dell’omicidio, lasciandoli visibili ferite. Il tribunale del riesame di Venezia, dopo l’arresto del giovane, aveva annullato la custodia in carcere.

Le indagini svolte nei mesi successivi invece hanno ribaltato il quadro indiziario a carico di Raoul. La ricostruzione fatta dagli inquirenti hanno smentito la versione dei fatti dell’omicida: la geolocalizzazione dei cellulari ha rivelato infatti che la donna non era presente al momento dell’omicidio. L’autopsia sul padre ha poi riscontrato uno stato di incoscienza al momento della morte a causa di un cocktail di alcol e psicofarmaci sedativi, nonchè l’assenza di lesioni da difesa. L’esame del medico legale sul cadavere ha poi individuato sei distinte lesioni, mentre sul figlio le ferite riscontrate erano superficiali e difficilmente compatibili con il coltello utilizzato per l’omicidio.

Molte le testimonianza raccolte, tra cui quelle dei colleghi di lavoro di Avinder, come una persona mite che era ricaduta recentemente nell’alcolismo per una crisi con la moglie.

Gli accertamenti svolti sui cellulari della sorella e della madre del giovane hanno infine accertato che la ferita alla mascella del giovane era derivata da una rissa tra coetanei avvenuta il giorno prima dell’omicidio mentre lesioni al braccio se le era procurate il ragazzo stesso, per alibi.