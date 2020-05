Accoltellata mentre rincasava in bici: caccia all’assalitore

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

E’ caccia al presunto assalitore che ha accoltellato una donna di Tezze sul Brenta mentre stava facendo rientro a casa in sella alla sua bici, nella frazione Stroppari. La donna, una colf di 60 anni, è ricoverata in prognosi riservata al San Bassiano. Molti ancora i contorni da chiarire: i carabinieri di Bassano stanno indagando. La donna si era fermata a pochi metri da casa per riposarsi e ha raccontato di essere stata assalita da un uomo di colore che l’avrebbe accoltellata alla schiena all’improvviso, fuggendo.

A dare l’allarme è stata la stessa donna, che con il telefonino ha chiamato la sorella chiedendo aiuto.