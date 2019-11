Accende l’auto per scaldarla, il freno a mano cede e finisce contro il tubo del gas di una casa

Stamattina alle 7:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ekar ad Asiago per una perdita di gas causata dal danneggiamento di un tubo del gas metano di un’abitazione, causato da un’auto mossasi all’indietro, dopo essere stata messa in moto e lasciata a scaldarsi. Il proprietario dell’auto dopo essere uscito si è accorto che l’auto probabilmente per la mancata tenuta del freno a mano si era mossa, percorrendo diversi metri andando a finire contro il tubo a servizio di un’abitazione. I pompieri hanno messo in sicurezza l’auto, e sollevato il mezzo con dei cuscini riuscendo a spostare e divincolare la vettura dal tubo tranciato, che è stato tappato con dei cunei bloccando la fuoriuscita del gas. I tecnici della rete gas chiamati sul posto hanno provveduto alla riparazione e ripristino dell’utenza.