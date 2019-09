Accademia Olimpica: per la Notte della Ricerca tre eventi dedicati ai giovani sportivi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Sono tre gli eventi firmati dall’Accademia Olimpica, in collaborazione con il Dottorato di ricerca in Medicina Specialistica Traslazionale “G.B. Morgagni” dell’Università di Padova, nell’ambito della prima edizione vicentina della Notte della Ricerca, promossa e coordinata dal Comune e dalla Biblioteca civica Bertoliana.

Prioritario, nell’intervento della storica Istituzione vicentina, sarà l’impegno contro la morte prematura del giovane e quella geneticamente determinata: «Eventi tragici – commenta il presidente Gaetano Thiene – che si potrebbero ridurre in maniera significativa potenziando la cultura della prevenzione e, naturalmente, sostenendo la ricerca in materia».

Proprio su questi fronti si concentreranno i due appuntamenti di venerdì 27 settembre organizzati dall’Accademia: alle 17.30, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Trissino, la conferenza “Lo sport fa bene, ma attenti al cuore”, particolarmente consigliata ai genitori, ai giovani che praticano sport e agli operatori attivi in questo settore; e alla stessa ora, ma con apertura fino alle 22.30, lo stand “La genetica cardiovascolare” allestito a Palazzo Cordellina, in contrà Riale, dove il pubblico potrà entrare in contatto con questa disciplina e con le sue declinazioni più all’avanguardia anche attraverso dimostrazioni pratiche e speaker corner.

Attraverso l’Accademia, infine, sarà possibile effettuare una visita al Museo “Morgagni” di Anatomia patologica di Padova, dalle 10 alle 12 di sabato 28 settembre (ingresso libero, con catalogo in omaggio; accesso consentito ai maggiori di 16 anni). Prenotazioni allo 0444 324376 (Accademia Olimpica) oppure al 320 7246358 (dott. Alberto Zanatta) o via email a segreteria@accademiaolimpica.it.