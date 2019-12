Accademia Olimpica, eletti 14 nuovi accademici

L’Accademia Olimpica ha eletto quattordici nuovi soci, individuati fra le personalità di maggior rilievo delle rispettive discipline e articolati in “ordinari” (nati nella città o provincia di Vicenza o nel suo territorio storico, o che risiedano da almeno tre anni nella Regione Veneto) e “corrispondenti”. La votazione si è svolta domenica 15 dicembre nell’Odeo del Teatro Olimpico, in occasione dell’assemblea generale della storica Istituzione, presieduta da Gaetano Thiene.

Per la Classe di Lettere e arti i nuovi accademici sono la filologa classica Monica Centanni , il musicista e compositore Francesco Erle, il filosofo Marcello Ghilardi e il classicista Dino Piovan. Per la classe di Scienze e tecnica sonostatieletti l’ingegnere aerospaziale Stefano Debei e il microbiologo Giorgio Palù, mentre come corrispondente il cardiologo Victor A. Ferrari. Della Classe di Diritto economia e amministrazione entrano a far parte come ordinari il giornalista e saggista Giandomenico Cortese, l’avvocato Alberto Dal Ferro e l’economista Giuseppe Nardin, oltre al manager attivo anche in ambito culturale Roberto Ditricome corrispondente.

Tre, infine, gli accademici onorari: il filologo classico Luciano Canfora, il sacerdote impegnato nel sociale Luigi Ciotti e il ginecologo Antonio Franco Dal Maso.