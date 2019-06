Accademia Olimpica: chiusura d’anno con una lectio magistralis di Luciano Canfora

Sabato 15 giugno alle 17.45, al Teatro Olimpico di Vicenza, appuntamento con la cerimonia di chiusura dell’anno di attività dell’Accademia Olimpica.

L’intervento di apertura, affidato al presidente Gaetano Thiene, sarà dedicato allo scalpellino Andrea di Pietro della Gondola, futuro architetto Andrea Palladio e fondatore dell’Accademia nel 1555.

Nel corso dell’evento si terrà anche la presentazione ufficiale dei nuovi accademici, eletti nel 2018: gli ordinari Walter Ageno, Paolo Collini, Antonio Costa, Donata Favretto, Christian Greco, Annalisa Oboe, Francesco Vallerani, Elena Zambon e Luciano Zampese; e i corrispondenti Giulia D’Amati, Vania Merlotti Herédia, Martin Kubelik, Stefano Mazzoni e Roberto Ricciuti. Saranno inoltre premiati i giovani studiosi vincitori del 15° Premio triennale «Hoc opus» per tesi di laurea.

A concludere l’appuntamento sarà infine Luciano Canfora, professore emerito di Filologia greca e latina presso l’Università di Bari, che proporrà una lectio magistralis sul tema Teatro classico: teatro di Stato. Saggista di fama internazionale, Canfora è noto per la multidisciplinarietà del suo approccio alla ricerca e per le posizioni spesso critiche e controcorrente che gli sono proprie in campo storico, politico e letterario. Tradotti in varie lingue, i suoi libri si muovono tra la letteratura latina e greca, la storiografia, il ruolo della cultura e la trasmissione del sapere.

L’incontro è aperto al pubblico con ingresso gratuito. Per informazioni www.accademiaolimpica.it e 0444 324376.