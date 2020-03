aCasa: arriva la consegna a domicilio ad Arzignano

Per restare aggiornato iscriviti al gruppo Facebook:

Arzignano ha predisposto una lista di negozi che praticano in queste settimane di emergenza, la consegna a domicilio. Il servizio si chiama ACASA ed è curato dal Comune di Arzignano assieme a 60 Negozi della città.

“Un’ iniziativa importante, concreta – spiega il Sindaco Alessia Bevilacqua – nata in poche ore grazie alla grande operatività dei miei tre Assessori alla Comunicazione Enrico Marcigaglia, al Commercio Giovanni Lovato e al Digital Giovanni Fracasso e allo spirito imprenditoriale e sociale dei nostri negozianti che voglio ringraziare di cuore. Questo Progetto di Consegna a Domicilio, vuole raggiungere tre diversi obiettivi: aiutare le fasce più deboli che non possono uscire da casa; restituire ai cittadini un po’ di normalità, ritrovando a casa le abitudini e le prelibatezze del nostro territorio; sSostenere le attività commerciali grazie alla creazione di una nuova rete di commercio alternativo