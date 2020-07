Abusi sulla figlia minorenne della compagna: arrestato dopo 3 anni e mezzo

Nella giornata di sabato, i carabinieri della Stazione di Marostica, hanno arrestato Ettore Chiminello, 53enne, poiché da 3 anni e mezzo, destinatario di un ordine di esecuzione pena in carcere di un anno e sei mesi per aver commesso atti sessuali con una minore.

La condanna segue una vicenda nata nel 2005, quando una bambina confida ai suoi insegnanti di essere stata accarezzata dal compagno della madre. Presso i carabinieri di quella Stazione, si presentarono quindi la bambina accompagnata dalla madre e, separatamente, anche l’allora compagno di quest’ultima, che sentito dagli inquirenti, negava le accuse della bambina. Le indagini, coordinate dal Dr Giovanni PAROLIN, consentirono di stabilire in un’aula giudiziaria, con certezza, che la bambina, rimasta sola con il Chiminello Ettore, fu toccata, contro la sua volontà, nelle parti intime. Il Tribunale, condannò l’uomo in base all’ art. 609 Quater commi 1 e 3, il quale ricorreva ai vari gradi di giudizio, fino a quando, nel gennaio 2017, la Suprema Corte di Cassazione, rigettava il ricorso e rendeva definitiva la condanna. Da allora, l’uomo, per nulla d’accordo con la sentenza, si sottraeva alla sua esecuzione e per più di 3 anni, si dava alla macchia.

Alla sua cattura, ci si è arrivati studiando i movimenti di amici e parenti ed è proprio in quest’ambito che si è riusciti a giungere al ricercato.

Quando i militari, lo sorprendevano all’interno dell’autovettura nella sua disponibilità, riferiva che ci aspettava e di essersi tolto un peso per essere stato catturato, perché stanco della latitanza.

Al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Vicenza.