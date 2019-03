Abilmente, la festa della creatività in Fiera a Vicenza

Ancora una volta Vicenza si conferma capitale italiana della creatività, in una contaminazione di stili, tecniche e ispirazioni. Si è conclusa oggi Abilmente Primavera, la Festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group SpA (IEG): un viaggio all’insegna del Do It Yourself per le tantissime crafter e per il pubblico che hanno raggiunto fin dalle prime ore i padiglioni del quartiere fieristico IEG di Vicenza durante la quattro giorni di manifestazione, per la soddisfazione delle aziende espositrici.

Con i molti eventi in programma – tra workshop, corsi e live show – Abilmente Primavera si è confermata l’occasione di ritrovo preferita dalle community creative italiane, luogo dove confrontarsi, incontrarsi, imparare e condividere la propria passione e le proprie storie. Tra gli stand distribuiti nella Hall 7 e nella Hall 1 della fiera anche aziende provenienti da 8 paesi stranieri: Francia, Germania, Inghilterra, India, Polonia, Repubblica Dominicana, Spagna e Ungheria.

Per i quattro giorni di kermesse, oltre alle tante tecniche da scoprire – patchwork, cucito creativo, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, calligrafia, scrapbooking, legatoria artigianale, papercutting, moda fai da te, cake design, garden design, home decor – ha registrato un autentico successo la novità di questa prima edizione 2019: l’area “Cucito su di te – KIDS”.

Dopo “Cucito su di te – Dressmaking LAB”, il primo format ad aver riunito – ad Abilmente Autunno 2018 – alcune tra le più seguite crafter italiane della moda handmade, a primavera ecco la novità a misura di bambino. “Cucito su di te – KIDS” – nato grazie alla collaborazione con la designer Gaia Segattini, punto di riferimento in Italia per la creatività femminile – ha visto protagoniste alcune delle migliori creative del taglia-e-cuci svelare i trucchi per personalizzare il guardaroba dei più piccoli con creazioni uniche su misura, dagli abiti ai giocattoli di stoffa al corredo tessile per la cameretta. Tutto esaurito nell’area live dedicata, dove le crafter si sono alternate ogni giorno sul palco con tutorial semplici e veloci.

La Festa della creatività targata IEG – che annuncerà presto altre sorprese – dà appuntamento agli amanti del Do It Yourself del Centro – Sud Italia dal 26 al 29 settembre 2019 con Abilmente Roma, che porterà in Fiera Roma il meglio della creatività italiana. Imperdibile poi Abilmente Autunno, che dal 17 al 20 ottobre 2019 vedrà il quartiere fieristico IEG di Vicenza tornare ad animarsi per l’edizione clou della manifestazione creativa più amata in Italia.