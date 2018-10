Abilmente Autunno: si conferma evento più atteso per gli amanti del “Do It Yourself”

Ha chiuso ieri, in Fiera di Vicenza, Abilmente Autunno, la grande festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) che si conferma la manifestazione di riferimento per gli amanti del DIY di tutta Italia in un mix di esperienze legate alle tendenze più in voga del settore

Vicenza, 22 ottobre 2018 – Per quattro giorni, in una contaminazione di stili, tecniche e ispirazioni, la città di Vicenza è stata la capitale italiana delle community creative. Conclusa ieri, domenica 21 settembre in Fiera di Vicenza, Abilmente Autunno, la grande festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) si è confermata l’evento esperienziale più atteso per il popolo delle crafter e degli amanti del DIY. Dalla prima edizione del 2005, Abilmente Autunno continua a crescere e arricchirsi sia nei contenuti che nella varietà di tecniche creative proposte.

Oltre 1000 eventi per cimentarsi nelle forme più varie di DIY e oltre 350 espositori per fare il pieno di materiali, tessuti e attrezzi necessari per moda fai-da-te, crochet, maglia e uncinetto, cucito creativo e ricamo, calligrafia e tecniche su carta, riciclo e riuso creativo, home decor, bijoux, quilting e patchwork. Una formula capace di coinvolgere un pubblico ampio di crafter esperte, appassionati, curiosi, giovani, famiglie, insegnanti, educatori e operatori sociali provenienti da tutta la penisola e d’Oltralpe. Tra gli stand distribuiti su 4 padiglioni anche 10 Paesi esteri rappresentati: Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Svezia, Ecuador, Ungheria, Olanda, Svizzera, Repubblica Ceca, mentre Giappone e USA sono stati presenti con mostre dedicate al quilt. Grande soddisfazione per il pienone di pubblico durante i quattro giorni di kermesse: premiati la varietà dell’offerta espositiva, il ricco ventaglio di corsi e workshop e la novità del Dressmaking Lab.

Promossa a pieni voti l’area “Cucito su di te – Dressmaking Lab”, primo spazio laboratorio in Italia dedicato alla moda Do It Youself che strizza l’occhio anche oltralpe, sviluppato in collaborazione con Gaia Segattini, designer e art director del festival WeeKenDoit. Le 9 giovani creative coinvolte hanno saputo animare l’area live dedicata, molto apprezzata e ottimo canale promozionale, e le loro postazioni con corsi e dimostrazioni guidando i visitatori alla scoperta del taglia e cuci creativo. Queste rappresentanti di una generazione di microimprenditrici sono la conferma del fatto che fare della creatività una professione è quanto mai possibile oltre che un modo sano di staccare la spina e rilassarsi. Abilmente è, dunque, anche una vetrina di giovani brand emergenti portavoce di una moda etica, sostenibile e consapevole e attenta al riuso e al recupero. «L’area ha avuto un ottimo consenso, sia dal pubblico dei visitatori che dagli addetti ai lavori» ha dichiarato Gaia Segattini «L’idea di uno spazio laboratorio aperto, in grado di trasmettere allo stesso tempo un’atmosfera intima e personale, ha incuriosito moltissime persone che si sono fermate per parlare con le artigiane, partecipare alle loro attività, ma anche solo per scambiarsi consigli legati alle tecniche ed al percorso imprenditoriale.»

Ed è proprio lo scambio con un pubblico preparato e curioso, che ha dimostrato di apprezzare prodotti e stili diversi, la chiave di lettura del successo di Abilmente: la capacità di raccontare i trend più in voga o emergenti guardando anche all’estero per proporli con il giusto linguaggio alla sua community.

Grande attenzione e affluenza di pubblico per le aree tematiche Hall 7 – La Fabbrica dei sogni, Hall 6 – Idee brillanti con la Via delle Idee, lo spazio dedicato alle tendenze con una selezione delle migliori creative e blogger italiane e la Hall 1 – Ricordati di me. In particolare ha suscitato la curiosità anche delle più giovani la Hall 2 – Prenditi il tuo tempo, il Salone del ricamo e delle tecniche antiche, dedicata alle tradizioni antiche, manifestando un ritorno di interesse, ma anche un’effettiva voglia di avvicinarsi alle tante tecniche legate al ricamo. L’incontro e il passaggio di competenze tra generazioni confermano la volontà di riavvicinarsi a tante tecniche che altrimenti andrebbero perse: le nipoti recuperano la manualità e il saper fare dalle nonne e, viceversa, queste ultime dimostrano di aver voglia di imparare dalle più giovani i linguaggi del web.

Abilmente Autunno dà appuntamento dal 17 al 20 ottobre 2019 in Fiera di Vicenza con il format che si è dimostrato vincente in un mix di esperienze legate alle tendenze più appealing per chi cerca stimoli e nuove idee, ma anche per i tanti crafter esperti che qui trovano il luogo ideale in cui spaziare tra una tecnica creativa e l’altra in un hobby hopping (il passaggio tra tecniche diverse) fonte di arricchimento continuo. Il successo di questa edizione consolida il ruolo di ITALIAN EXHIBITION GROUP quale punto di riferimento per il popolo del DIY cui sono dedicati i due eventi annuali di Vicenza, Abilmente Autunno e Abilmente Primavera (tra pochi mesi, dal 21 al 24 marzo 2019 in Fiera di Vicenza), oltre all’appuntamento di Abilmente Roma.