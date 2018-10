ABILMENTE AUTUNNO – Largo al ricamo!

Apre giovedì 18 ottobre in Fiera di Vicenza, la 32ma edizione di Abilmente Autunno con un intero padiglione dedicato all’arte secolare del ricamo e del merletto. La grande festa della creatività organizzata da Italian Exhibition Group (IEG) si conferma un’occasione unica in cui vivere esperienze legate al Do It Yourself con oltre 1000 eventi, mostre internazionali, workshop, corsi e dimostrazioni con le creative e Youtuber più seguite d’Italia. Abilmente Autunno è in programma fino a domenica 21 ottobre (padiglioni 1, 2, 6, 7 – Ingressi Ovest 1 e Ovest 3), dalle 09.30 alle 19.00. Abilmente Autunno pensa a tutti: appassionati, crafter esperti o solo curiosi, giovani e meno giovani, famiglie con bambini, insegnanti, educatori e operatori sociali.

Abilmente Autunno si conferma un momento di fondamentale importanza per vedere con i propri occhi e sperimentare la bellezza di decine di tecniche di manualità creativa, tra cui quella intramontabile del ricamo nel Salone del ricamo e delle tecniche antiche, Hall 2 – Prenditi il tuo tempo: in un mix di tradizione e innovazione, è possibile avvicinarsi a questa antica arte grazie a un ricco programma di corsi con oltre 30 scuole di ricamo, 10 creative innovative e 35 espositori specializzati. Sempre più riconosciuto come un’arte terapeutica fortemente correlata all’espressione del sé e alla riduzione dello stress che val la pena conoscere e sperimentare, quello del ricamo è un mondo che, senza perdere le radici di una storia antica, si proietta con grande entusiasmo verso il futuro lavorando sul colore e sul design con creazioni che diventano complemento d’arredo e decorazione da trasferire su accessori e capi di abbigliamento per renderli unici. Le maggiori Scuole e associazioni italiane si ritrovano ad Abilmente Autunno, consentendo ai visitatori di sperimentare o approfondire tutte le tecniche, ma anche decine di espositori specializzati da cui acquistare tutto quello che serve per soddisfare il desiderio di creare.

Tra le scuole della tradizione e delle tecniche italiane conosciute ed apprezzate in tutto il mondo, Il Punto Antico, Associazione Punto Cologna ma anche realtà capace di rinnovarsi e risultare attuale, come nel caso di Elisabetta Ricami di Elisabetta Sforza che, esalta con diversi supporti, punti facili da eseguire per realizzare tovaglie dalle linee moderne, scatole portatutto e paralume. E ancora Il Cerchio Ricama o l’Associazione Culturale Il Ricamo Prenestino per impreziosire accessori di uso quotidiano come il portacellulare. Per utilizzare disegni particolari e accostare colori, Arti & Pensieri di Armanni Adriana mentre per esaltare il gusto dei più giovani negli ambienti più ricercati, le Associazioni Pordenone Ricama e Il Friuli Ricama. Presenti anche Il Punto Pittura di Anna Vigo, Arditi Patrizia – L’Hobby di Lavorare, Associazione Il Ricamo, Associazione Culturale Il Quadrifoglio, Associazione Culturale Il Filo che conta, Associazione Gubbio Ricama, Laboratorio di Ricamo Flaminia Alagna, La mi’ cocca, Monteforte Ricama di Losco Emanuela, Per Filo e Per Segno, Sonia Bisighin Ricami, Urbino Ricama e ASSOGAL – Umbria con l’eccellenza delle scuole umbre. La tradizione non mancherà di stupire con tante novità, come lo STUMPWORK di Manuela Scarpin dell’Associazione Culturale Mettiamoci un punto. Rappresentante per l’Italia della grande Trish Burr, la ricamatrice forse più conosciuta al mondo, esporrà le meraviglie di questa tecnica 3D molto conosciuta nel mondo anglosassone e sempre più richiesta anche nel nostro Paese. Tante le occasioni per frequentare corsi, base e avanzati, per chi vuole muovere i primi passi nel mondo del ricamo o perfezionarsi con tecniche più complesse in un’atmosfera stimolante e dal fascino irresistibile.

E poi c’è il gusto di ricamatrici giovani che sanno ripensare la tradizione come COR:NICE, Patrizia Silingardi, Pan di Lattice e Nadia Piscaglia di I ritagli di Napi – Japanese applique, creativa appassionata di ricamo e crochet che combina con la tecnica dell’applique giapponese. Jelena Saveljeva di JS Embroideries, è insegnante di Lunèville, tecnica di ricamo d’Alta Moda a uncinetto più usata dalle grandi case di moda non soltanto per impreziosire abiti da passerella, ma anche bijoux e accessori come scarpe, guanti o borse. Presente anche l’arte del rammendo visibile con “La Guardarobiera” e il “plastic canvas”, tecnica del che consiste nel ricamare su un telaio in plastica semi-rigido per realizzare da semplici decori fino a oggetti tridimensionali di varia forma e dimensione, con Monica Maglia di Magliamò.

Un’autentica invasione di stile ed originalità la mostra Il Macramè Firma L’abito, a cura dell’Associazione Arianna, per lasciarsi incantare ed inspirare dal mondo fatto di macramé, merletti e intrecci. Direttamente da Palazzo Barbarano di Castelgomberto (VI) e dalla sfilata “Macramè e Margarete a palazzo”, sarà esposta una selezione di abiti e accessori, dalle forme essenziali, impreziositi da merletti in macramè e margarete.

Abilmente si conferma, in linea con le passate edizioni, la grande festa italiana della creatività cui Italian Exhibition Group (IEG) dedica tre appuntamenti annuali: Abilmente Autunno (tra pochi giorni, dal 18 al 21 ottobre 2018, Fiera di Vicenza), Abilmente Primavera (dal 21 al 24 marzo 2019, Fiera di Vicenza) e Abilmente Roma (conclusasi lo scorso 30 settembre 2018, in Fiera di Roma) per un totale di oltre 2500 eventi all’anno dedicati a tutti gli appassionati di manualità creativa e Do It Yourself.

www.abilmente.org

facebook.com/FieraAbilmente

twitter.com/AbilmenteFiera

instagram.com/abilmente/

youtube.com/user/AbilmenteFair

INFORMAZIONI UTILI

Abilmente Autunno è in programma fino a domenica 21 ottobre 2018 in Fiera di Vicenza (padiglioni 1, 2, 6, 7 –). Ingressi Ovest 1 e Ovest 3. Via dell’Oreficeria, 16 – Vicenza. Orari: 09.30 – 19.00. Attivo il servizio gratuito di bus navetta con autobus SVT, dal Piazzale della Stazione Centrale FS di Vicenza, ogni mezz’ora dalle 8.30 alle 19.30. Biglietto intero acquistabile direttamente in Fiera € 12,00. Biglietto Online, ridotto con cartolina promozionale e ragazzi da 13 a 18 anni e over 65, ingresso € 10,00. Biglietto Ridotto Famila ed Emisfero € 9,00. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni compresi, disabili e accompagnatori. I titoli di ingresso gratuiti dovranno essere ritirati alle casse.

Abilmente è anche una App (scaricabile da App Store e Play Store), una guida online completa con elenco espositori, foto, servizi, mappe dei padiglioni con la localizzazione degli stand per avere tutta la Fiera a portata di mano.