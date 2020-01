Abbandono di rifiuti, 5 sanzionati a Chiampo

Venerdì scorso la polizia locale è intervenuta a Chiampo in via Marmi e via Pieve per una decina di sacchi di rifiuti indifferenziati abbandonati. La polizia, sul posto con il responsabile dell’Ufficio Ambiente comunale e con un tecnico di Agno-Chiampo Ambiente, hanno aperto i sacchi uno per uno e hanno rintracciati i colpevoli. Cinque cittadini residenti nelle vicinanze sono stati quindi segnalati e poi sanzionati per abbandono di rifiuti.