Abbandono di cibo ad Arzignano: trovati i colpevoli

L’assessore al Sociale Valeria Dal Lago e il sindaco Alessia Bevilacqua: “Riteniamo che il gesto compiuto da queste persone sia stato assolutamente immorale e non giustificabile, soprattutto in un momento storico come quello che stiamo vivendo. Ci auguriamo che gesti del genere non accadano più. Ringraziamo moltissimo la Polizia Locale per la collaborazione e per il lavoro svolto”.

Dopo alcune segnalazioni su Facebook riguardo a cibo abbandonato in vari punti della città e dopo che sabato 9 maggio 2020 la Polizia Locale di Arzignano ha trovato ben 4 borse (a Villaggio Giardino) con all’interno parecchie contenitori di cibo ancora intatto, si è riusciti a risalire sia alla provenienza del cibo sia agli autori del gravissimo gesto.

Il cibo proveniente dalla Casa di Cura Scalabrin veniva consegnato GRATUITAMENTE dal Comune di Arzignano ad un nucleo familiare che per ragioni non giustificabili se ne liberava lasciando il cibo in alcuni punti della nostra città.

Grazie ad una fondamentale collaborazione tra Assessorato ai Servizi Sociali e la Polizia Locale, gli autori dei fatti sono stati individuati nella giornata del 13 maggio 2020 e nei loro confronti sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla leggeIn data 15 maggio 2020 sono pervenute le scuse scritte al Sindaco e all’ assessore al Sociale