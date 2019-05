Abbandonano i rifiuti e segnalati dai cittadini vengono multati

Gli agenti sono intervenuti in seguito ad un sollecito dell’Ufficio Ambiente del Comune di Arzignano al quale erano arrivate le segnalazioni dei cittadini che gli amministratori comunali avevano raccolto su Facebook.In base a tali segnalazioni, diversi sacchi contenenti rifiuti indifferenziati erano stati posizionati vicino alla campana di vetro di via Zanella e, altri sacchi erano stati abbandonati fuori dai contenitori nel punto di raccolta di Corso Matteotti all’angolo con via Mastrotto, fuori dai corretti orari di raccolta.

Nel primo pomeriggio il viceistruttore di Polizia Locale di Arzignano, Luca Zagardi, ha ispezionato i rifiuti abbandonati ed in entrambi i casi ha trovato documenti con dati sensibili che hanno permesso di risalire ai nomi dei cittadini responsabili dell’abbandono.

Nel caso di via Zanella è stato identificato e multato un cittadino straniero di 31 anni residente ad Arzignano. Al soggetto è stata comminta la sanzione massima prevista dal regolamento comunale per un ammontare di 500 euro, avendo conferito rifiuti indifferenziati in luogo non idoneo.

Nel caso di Corso Matteotti è stato identificato un altro cittadino straniero, di 43 anni, anch’egli residente ad Arzignano. A quest’ultimo è stata comminata una multa di 200 euro poiché i rifiuti erano stati conferiti nel punto di raccolta, ma non correttamente.