Abbandona rifiuti vicino a Monumento Caduti: multa da 500 euro

Individuato e sanzionato a tempo di record il responsabile di un abbandono di rifiuti scoperto questa mattina in via 4 Novembre, a ridosso del Monumento ai Caduti. La Polizia Locale Vicenza Ovest, allertata dal Comune, nel pomeriggio lo ha identificato in un cittadino del Bangladesh di 46 anni residente in paese, che ora sarà raggiunto da una multa di 500 euro. L’uomo, alla cui identità gli agenti sono risaliti grazie ad alcuni indizi rinvenuti tra la spazzatura, aveva abbandonato una mezza dozzina di sacchi contenenti rifiuti di vario tipo e un’analoga quantità di cassette di plastica. “Questa mattina abbiamo ricevuto la segnalazione da un cittadino – spiega l’assessore alla sicurezza Stefano Valente – e ho subito allertato il nostro ufficio tecnico per un primo sopralluogo, seguito dall’intervento della Polizia Locale. Questi episodi dispiacciono sempre, ma questa volta è ancora più grave, perché avvenuto accanto ad un luogo che meriterebbe un profondo rispetto, com’è quello in cui sorge il Monumento ai Caduti”. “Non mi stancherò mai di ripetere che si tratta di comportamenti assurdi e ingiustificati – sottolinea il sindaco Dino Magnabosco -. Abbiamo un sistema di raccolta differenziata porta a porta efficiente e un ecocentro comunale aperto diverse ore durante la settimana. Chi si comporta così deve capire che fa un danno non solo a se stesso, perché rischia di essere sanzionato, ma all’intera collettività. Ringrazio i cittadini che segnalano prontamente questi casi e che così facendo dimostrano un grande senso civico”. Domani il Comune provvederà a rimuovere e ad avviare al corretto smaltimento il materiale abbandonato.