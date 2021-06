ABB di Marostica: sciopero ad oltranza

“A seguito dell’incontro in sede del Ministero dello Sviluppo Economico tenutosi giovedì 24 nel quale le Organizzazioni sindacali hanno ulteriormente constatato che l’Abb non ha valide motivazioni per rigettare la manifestazione di interesse, si sarebbe dovuto tenere domani un ulteriore incontro in sede Regionale su invito del Mise stesso”. Così scrivono in un comunicato le sigle sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

“La multinazionale svizzero-svedese -continua la comunicazione- per il tramite del suo Responsabile alle Relazioni Istituzionali, Federico Valtolina risponde, con arroganza e mancanza di rispetto per le istituzioni del nostro Paese, che non si presenteranno adducendo giustificazioni che appaiono in contraddizione con lo stesso mandato affidato all’advisor. Si ritiene inaccettabile che una multinazionale possa permettersi di rifiutare incontri in quelle stesse sedi a cui si rivolge, si immagina non con la stessa arroganza, per ottenere finanziamenti pubblici. Si ritiene inaccettabile un atteggiamento volto a guardare al profitto dimenticando completamente i propri lavoratori i quali secondo lo stesso Valtolina hanno la cassa integrazione straordinaria come se è sufficiente ad assicurarsi un futuro e come se questa non fosse un ulteriore costo a carico della collettività. Si proclama dunque lo sciopero ad oltranza con una serie di iniziative che saranno comunicate dalle Organizzazioni sindacali agli organi di stampa”.