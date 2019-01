A4 – Vicenza Ovest, scontro auto-camion

Alle 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, poco prima dell’uscita del casello di Vicenza Ovest in direzione Venezia per un incidente tra un camion e un’auto, che si è rovesciata: due feriti. Da una prima ricostruzione sembrerebbe, che l’auto abbia toccato posteriormente il camion e poi si sia capovolta. I pompieri accorsi da Arzignano, hanno messo in sicurezza l’auto cappottata, mentre la coppia all’interno della Toyota Yaris, venuta fuori autonomamente, è stata presa in cura dal personale del Suem 118 per essere portata in ospedale. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la Polstrada per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.