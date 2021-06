A4 Vicenza Ovest – Pauroso scontro tir-auto in galleria all’alba (FOTO)

Poco prima delle 5 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 per un incidente tra un mezzo pesante e un’auto, accaduto nella galleria dei berici tra i caselli di Vicenza Est e Ovest in direzione Milano: ferito un giovane 22enne. I pompieri accorsi dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, martinetti e divaricatori idraulici lavorato non senza difficoltà per liberare l’autista, rimasto incastrato all’interno della Mercedes classe A. Il ferito è stato assistito dal personale sanitario del SUEM che l’ha stabilizzato per poi essere trasferito in codice rosso in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.